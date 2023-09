Rummenigge und Mintzlaff treten per sofort aus Taskforce zurück

Nicht mehr in der Taskforce des DFB: Bayern-Aufsichtsratsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge. Bild: Imago

Verbunden mit deutlicher Kritik am Deutschen Fussball-Bund sind Karl-Heinz Rummenigge und Oliver Mintzlaff mit sofortiger Wirkung aus der Taskforce des DFB zurückgetreten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Karl-Heinz Rummenigge und Oliver Mintzlaff treten per sofort aus der Taskforce des DFB, die nach der enttäuschenden WM in Katar gegründet wurde, zurück.

Rummenigge begründet seinen Rückzug wie folgt: «Die Taskforce wurde in wichtige Beschlüsse des DFB nicht eingebunden, teilweise nicht einmal informiert.» Mehr anzeigen

Karl-Heinz Rummenigge und Oliver Mintzlaff sind ab sofort nicht mehr Teil der Taskforce des DFB. Dies teilten die beiden Aufsichtsratsvorsitzenden des FC Bayern München und von RB Leipzig am Sonntag in schriftlicher Form über eine Sprecherin mit.

Der Expertenrat sei nie mit den entsprechenden Entscheidungskompetenzen ausgestattet worden, um effektiv, wirksam und zielstrebig arbeiten zu können, erklärte Rummenigge. «Zudem wurde die Taskforce in wichtige Beschlüsse des DFB nicht eingebunden, teilweise nicht einmal informiert. So haben wir von der Installation Andreas Rettig als Geschäftsführer Sport des DFB, eine durchaus sensible Personalie und diskussionswürdige Entscheidung, durch die Medien erfahren.»

Der DFB hatte am Freitag überraschend bekannt gegeben, dass der langjährige Bundesliga-Manager Rettig (60) den Posten des Geschäftsführers Sport übernimmt. Die Taskforce des DFB war im Dezember nach dem erneuten Vorrunden-Aus der Fussball – Nationalmannschaft bei der WM in Katar gegründet worden.

Andreas Rettig wird ab sofort neuer Geschäftsführer Sport der DFB GmbH & Co. KG. Er verantwortet künftig die Bereiche Nationalmannschaften und Akademie.



Zur Meldung ➡️ https://t.co/k4WmEaiifp



📸 imago pic.twitter.com/eYocbO80bV — DFB (Verband) (@DFB) September 15, 2023

dpa/lbe