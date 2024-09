In den Katakomben eines Stadions im argentinischen Mendoza kam es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Bild: TyC Sports

Wegen einer umstrittenen Schiedsrichter-Entscheidung kommt es nach einem argentinischen Cup-Spiel zu Handgreiflichkeiten zwischen dem Präsidenten des Verliererteams und dem Unparteiischen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Argentinien kommt es nach einem Cup-Spiel zu tumultartigen Szenen.

In den Katakomben des Estadio Malvinas Argentinas gehen ein Klubpräsident und ein Schiedsrichter aufeinander los.

Was dabei genau geschehen ist, bleibt vorerst ungeklärt. Laut argentinischen Medien sollen aber Fäuste und Pistolen involviert gewesen sein.

Andrés Merlos und Andrés Fassi heissen die Protagonisten des jüngsten Fussball-Dramas, das uns aus Argentinien erreicht. Merlos ist Schiedsrichter, Fassi der Präsident des Club Atlético Talleres. Dass sich die beiden nicht sonderlich leiden können, wird beim Cup-Spiel zwischen Talleres und den grossen Boca Juniors am Wochenende augenscheinlich.

Am Samstagabend trennen sich die Teams 1:1. Die Boca Juniors setzen sich im darauffolgenden Penaltyschiessen knapp durch, Talleres scheidet aus dem argentinischen Cup aus.

«Sie kamen mit einer Waffe in die Umkleidekabine»

Die Schuld an der Niederlage seines Klubs liegt laut Präsident Fassi ganz klar bei Schiedsrichter Merlos. Denn dieser hatte bei einer Szene kurz vor dem Führungstreffer der Boca Juniors das Spiel weiterlaufen lassen, obwohl der Ball das Spielfeld bereits verlassen haben soll. Einen VAR gab es in diesem Spiel nicht.

Draussen oder nicht? Schiedsrichter Andrés Merlos hat am Samstag eine schwierige Entscheidung zu treffen. Bild: TyC Sports

Für Fassi Grund genug, den Unparteiischen nach dem Spiel in den Katakomben des Estadio Malvinas Argentinas zu konfrontieren. «Zwei Personen kamen mit einer Waffe in meine Umkleidekabine, sie mussten nur noch abdrücken», schildert Merlos die verrückte Szene dem argentinischen Sender «TyC Sports».

«Sie fingen an, mich anzuschreien und sagten mir, dass sie mich umbringen würden. Der Wachmann steckte seine Hand in die Tasche und ich sah den Kolben einer Pistole.» Es sind harte Anschuldigungen in Richtung des Talleres-Präsidenten. Trotzdem ist sich Schiedsrichter Merlos nicht sicher, ob die Aktion Konsequenzen für Fassi haben wird. «Es ist bedauerlich, traurig und schmerzhaft, was passiert ist. Es gibt keine Erklärung für das, was Fassi tut, er hat eine unglaubliche Straffreiheit.»

Hat der Schiedsrichter zugeschlagen?

Eine völlig andere Darstellung der Geschehnisse folgt in den Tagen nach dem Spiel vom Talleres Präsidenten selbst. Dieser behauptet nämlich, dass es der Unparteiische war, der bei der Konfrontation in den Katakomben des Stadions plötzlich gewalttätig wurde. «Er fing an, mich anzuschreien! Genau das Gegenteil von dem, was normalerweise in dieser Art von Situation passiert, denn ich war schon oft derjenige, der einen Schiedsrichter angeschrien hat», gibt Fassi zu bedenken.

«Er wurde völlig irrational und wütend, so sehr, dass die anderen Schiedsrichter begannen, ihn zurückzuhalten, weil er versuchte, mich anzugreifen», erzählt der Klubpräsident.

Merlos habe sogar darauf bestanden, dass er ihm in die Umkleidekabine folge, er hätte sich aber «natürlich dagegen entschieden», dem Unparteiischen «in diesem Zustand» zu folgen. Kurz darauf sei der Schiedsrichter dann wieder aus der Kabine gestürmt und habe körperliche Gewalt angewendet.

«Ich war vier oder fünf Meter von der Tür entfernt, er kam direkt auf mich zu und schlug mir auf das rechte Jochbein», beschreibt Fassi die Situation. «Ich war völlig fassungslos und dachte: ‹Was für eine verrückte Sache, die dieser Mann gerade getan hat, ich habe noch nie gesehen, dass ein Schiedsrichter einen Vereinspräsidenten geschlagen hat.›»

Video von Schlägerei aufgetaucht

Doch die irre Geschichte ist an dieser Stelle noch nicht zu Ende. Nachdem der Schiedsrichter gewalttätig geworden sei, habe sich Gustavo Gatti, der Vizepräsident des Klubs, ebenfalls eingeschaltet. «Sie sind ja verrückt, wie können Sie den Präsidenten schlagen», soll dieser den Unparteiischen gefragt haben, rekonstruiert Fassi – und weiter: «Was hat Herr Gatti dann bekommen? Einen Tritt von Herrn Merlos gegen die Leber, der ihn zwei Meter von der Tür der Umkleidekabine zurückwarf. Das ist das Ende dieses peinlichen und traurigen Ereignisses, das ich nie zuvor erlebt habe.»

Die beiden Erzählungen sind von den argentinischen Medien mittlerweile mehrfach durchgespielt worden. Nun soll ein am Montag aufgetauchtes Video aus den Katakomben des Stadions Licht ins Dunkel bringen.

Darauf ist zu sehen, wie es zu einer Konfrontation der beiden Parteien in einem Gang unter dem Stadion kommt. Ausser einem sichtbaren Handgemenge und viel Geschrei ist dem Videomaterial jedoch nicht viel zu entnehmen. Eine Person geht während dem Handgemenge zu Boden. Ob es sich dabei um Fassi, Merlos oder Gatti handelt, ist nicht genau zu erkennen. «TyC Sports» will aber einen «Schlag des Schiedsrichters» gesehen haben.

🚨 EXCLUSIVO: EL MOMENTO EN EL QUE FASSI ENCARÓ A MERLOS EN LA PUERTA DEL VESTUARIO Y LA PIÑA DEL ÁRBITRO 🚨



Así se dio el cruce entre el presidente de #Talleres y el juez, el pasado sábado en Mendoza, tras la derrota de la T en los penales ante #Boca. #CopaArgenitnaEnTyCSports pic.twitter.com/kvT59UeX4a — TyC Sports (@TyCSports) September 9, 2024

Es ist nicht das erste Mal, dass Fassi und Merlos aneinandergeraten. Bereits 2022 kam es nach einer Niederlage von Talleres gegen Central Cordoba de Santiago del Estero zu einem heftigen Streit zwischen ihnen. Infolge dieses Vorfalls bestrafte das AFA-Disziplinargericht den Talleres-Präsidenten wegen «Beleidigung des Schiedsrichters in internen Räumlichkeiten» und sperrte ihn für 30 Tage.

