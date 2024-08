Schockmoment bei Meisterfeier: Pokal bleibt im Stromkabel hängen In Paraguay endet eine Feier von Fussballern beinahe in einer Tragödie. Die Spieler auf dem Bus lassen sich feiern, da bleibt plötzlich der Pokal in einem Stromkabel hängen und versprüht Funken. 05.08.2024

In Paraguay kommt es bei einer Meisterfeier zu einem brandgefährlichen Zwischenfall. Wie durch ein Wunder kommt dabei niemand zu Schaden.

pat Patrick Lämmle

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Paraguay kommt es bei einer Meisterfeier zu einem gefährlichen Zwischenfall.

Der Pokal der Fussballer verfängt sich in einer Stromleitung.

Dass sich dabei niemand verletzt, grenzt an ein Wunder.

Libertad de Pirayú spielt in der Liga Pirayutense, einer regionalen Fussballliga, wie sie in Paraguay weit verbreitet sind. In diesen regionalen Ligen spielen Amateur- und semiprofessionelle Teams, die oft stark in der lokalen Gemeinschaft verankert sind. Wie stark, das zeigt sich bei einer Meisterfeier.

Auf einem Bus werden die Amateure nach dem Gewinn der Meisterschaft wie Champions-League-Helden durch die Strassen chauffiert, Fans jubeln den Spielern zu. Organsiatorisch gibt es aber noch Luft nach oben. Denn bei der Feier kommt es zu einem Zwischenfall, der böse hätte enden können.

Ein Spieler streckt während der Feierlichkeiten den Pokal in die Höhe, wie man das halt so macht. Doch der Pokal verfängt sich in einer Stromleitung und verursacht einen Kurzschluss. Es sprühen Funken in alle Richtungen, doch Medienberichten zufolge kommt dabei niemand zu Schaden. Den Pokal dürfen die Spieler kurze Zeit später auch wieder in Empfang nehmen, dank dem Einsatz von Fans, die die himmlische Trophäe wieder auf die Erde zurückholen.