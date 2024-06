Der Schotte Lyndon Dykes fehlt an der EM 2024 im Spiel gegen die Schweiz Keystone

Der Schweizer Vorrunden-Gegner Schottland muss bei der EM in Deutschland auf den Stürmer Lyndon Dykes verzichten. Der 28-Jährige verletzt sich im Training.

SDA

Welche Verletzung der Spieler der Queens Park Rangers am Freitag erlitten hat, ist noch nicht kommuniziert worden. Jedenfalls musste er mit einer Bahre vom Platz getragen werden. Er wurde nun aus dem Kader gestrichen. Dykes wäre ein Leistungsträger der Mannschaft gewesen, die am 19. Juni in Köln auf die Schweiz trifft.

SDA