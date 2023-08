Das Schweizer Frauen-Team nimmt in der neuen FIFA-Weltrangliste Platz 21 ein Keystone

Die Schweiz büsst in der FIFA-Weltrangliste der Frauen nach der WM und dem Ausscheiden im Achtelfinal gegen den nachmaligen Titelgewinner Spanien eine Position ein und liegt nun auf Platz 21.

Neu und erstmals wird das Ranking von Schweden angeführt. Die Skandinavierinnen stiessen von Rang 3 an die Spitze vor und lösten die USA als führende Nation ab. An der WM hatte Schweden die Amerikanerinnen im Achtelfinal im Penaltyschiessen bezwungen und am Ende Bronze geholt.

Spanien machte vier Plätze gut und nimmt nun Rang 2 vor den USA ein. Das von den Spanierinnen im WM-Final bezwungene England liegt weiterhin auf Platz 4.

sda