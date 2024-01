Winsley Boteli wartet noch auf sein Profi-Debüt für Borussia Mönchengladbach. imago

Winsley Boteli könnte in Zukunft zum Goalgetter der Schweizer Nati werden. Noch kickt das Sturmtalent für die Junioren von Borussia Mönchengladbach – und schiesst in der U19-Bundesliga alles in Grund und Boden. Nun winkt Juventus Turin mit einem Profivertrag.

Transferguru Fabrizio Romano ist bekannt dafür, die grössten Transfers im Weltfussball als Erster zu verkünden. Ob bei Cristiano Ronaldos Saudi-Wechsel, Harry Kanes Hin und Her vor dem Deal mit Bayern München oder Kylian Mbappés Never-Ending-Story mit Real Madrid – Romano ist gefühlt immer an der Quelle und bestens informiert.

Vor wenigen Tagen berichtete Romano, dass Juventus Turin Gespräche um die Verpflichtung von Winsley Boteli aufgenommen hat. Boteli ist 17 Jahre jung, Schweizer und wechselte 2022 von Servette in die Nachwuchsabteilung von Borussia Mönchengladbach. Da macht er nun in der U19-Bundesliga auf sich aufmerksam. In 14 Saisonspielen hat Boteli schon 15 Tore geschossen und ist damit der beste Torschütze der Liga.

Im November durfte er in der zweiten Mannschaft der Fohlen in der Regionalliga West (vierthöchste Liga in Deutschland) aushelfen, wurde gegen Rot Weiss Ahlen in der 73. Minute beim Stand von 1:1 eingewechselt – und schoss Gladbach mit zwei Toren zum 3:1-Sieg.

Juventus lockt mit Mega-Vertrag

Mit solchen Leistungen bringt sich der U18-Nati-Spieler in die Notizbücher der Scouts. Ajax Amsterdam soll an Boteli interessiert sein – und eben auch Juventus Turin. Am Mittwochabend teilt Fabrizio Romano seinen Tweet vom 29. Dezember noch einmal – und postet vielsagende Emojis mit dem Hashtag #Juventus. Ist etwa schon alles klar mit der Alten Dame?

Nun, Mönchengladbach hat natürlich auch noch ein Wörtchen mitzureden. Botelis Fördervertrag läuft noch bis 2025. Und der «Rheinischen Post» zufolge planen die Fohlen, den 17-Jährigen zu seinem 18. Geburtstag im Juli mit einem Profivertrag auszustatten.

«Ich sehe mich im nächsten Jahr in der ersten Mannschaft», sagte Boteli im Dezember zu «Transfermarkt». So hat wohl manch einer erwartet, dass der Youngster zum Trainingsstart nach den Festtagen bei den Gladbach-Profis auftaucht. Doch dem ist nicht so. Boteli fehlt am Dienstag zum Trainingsauftakt und muss weiter auf seine Chance bei Gerardo Seoane warten.

Wie lange mag sich der torhungrige Stürmer noch gedulden? Nun lockt Juventus den Westschweizer mit einem lukrativen Vertrag. Die «Bild» schreibt von einem Dreijahres-Vertrag plus Option für zwei weitere Jahre. Von einem «richtig guten Gehalt in siebenstelligen Sphären» ist die Rede.

Fabrizio Romano als Instrument der Spielerberater?

«Bei uns hat sich niemand gemeldet», wird Gladbach-Manager Roland Virkus allerdings in der «Bild» zitiert. Juventus scheint sich also direkt an die Boteli-Seite gewandt zu haben.

Winsley Boteli (Nummer 9) hat für die Schweizer U17- und U18-Nati bislang in 20 Spielen 10 Tore erzielt. imago

Schon vor einem halben Jahr verlor die Borussia mit Noah Adedeji-Sternberg ein vielversprechendes Talent. Was das mit Winsley Boteli zu tun hat? Die beiden haben mit Christopher Mandiangu den gleichen Berater. Und auch im Juni 2023 war es Fabrizio Romano, der Adedeji-Sternbergs Wechsel zu Genk exklusiv vermeldete.

Der Fall zeigt einmal mehr: Ob Ronaldo, Kane, Mbappé oder Boteli – Fabrizio Romano ist längst mehr als nur Berichterstatter, sondern mit seinen 19,4 Millionen Followern auf X ebenfalls ein grosser Player im Transfer-Geschäft. Jeder einzelne Tweet erreicht ein Millionen-Publikum.

Versucht die Boteli-Seite jetzt mit Fabrizio Romano Druck auf Gladbach auszuüben? Wie auch immer. Ob das Schweizer Sturmjuwel tatsächlich den Sprung zum italienischen Rekordmeister wagt oder doch versucht, sich in Mönchengladbach zum Profi zu entwickeln, bleibt vorerst abzuwarten.