Es ist Zeit fürs nächste Kapitel Mach dich bereit für die K.o.-Phase der UEFA Champions League und hol dir blue Sport! Nur hier erlebst du alle Spiele der Königsklasse und die Topligen Europas live. 19.02.2024

Fussball-Fans aufgepasst! Wir verlosen ein Gratis-Abo von blue Sport für zwei Monate. Damit holst du dir ganz viel Live-Fussball in deine Stube. Jetzt mitmachen.

Der Preis

Die entscheidende Phase der Saison steht bevor. Mit blue Sport erlebst du die besten Spiele der wichtigsten europäischen Wettbewerbe live. Wir verschenken ein Gratis-Abo für zwei Monate im Wert von rund 100 Franken. Jetzt mitmachen und gewinnen.

Überblick & Infos Das ist dabei: Alle Spiele der UEFA Champions League, der UEFA Europa League, der Credit Suisse Super League, der dieci Challenge League, der Serie A und der LALIGA

Top-Spiele der UEFA Europa Conference League, der Premier League (via Canal+ auf Französisch) und der Ligue 1

Top-Spiele aus der Saudi Pro League, der Copa del Rey, Portugal, Holland und weitere internationale Wettbewerbe via Sportdigital

Du musst nicht Swisscom-Kunde sein, um blue Sport zu nutzen Mehr anzeigen

Hier mitmachen

Form Validation Example Anrede – Keine – Herr Frau Keine Angabe

Vorname

Nachname

E-Mail

Mobiltelefon

Geburtsdatum (DD/MM/YYYY)



Mit dem Absenden des Formulars stimmst du den Teilnahmebedingungen zu. Nur eine Teilnahme pro Person erlaubt. Mehrfach-Teilnahmen werden nicht berücksichtigt.



Die Teilnahmebedingungen

Die Teilnahme am Wettbewerb erfolgt kostenlos und ohne Kaufzwang. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Pro Person ist nur eine Teilnahme am Wettbewerb zulässig. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter und deren Angehörige der Swisscom-Gruppe, blue Entertainment AG, Entertainment Programm AG blue Vertragshändler*innen und Agent*innen sowie alle mit dem Wettbewerb beauftragten Partner*innen.



Die blue Entertainment AG behält sich das Recht vor, Teilnehmende ohne Angabe von Gründen vom Wettbewerb auszuschliessen. Die Gewinner werden schriftlich oder telefonisch benachrichtigt und sind damit einverstanden, dass sie im Zusammenhang mit dem Wettbewerb in Publikationen, auf der Website und den sozialen Kanälen von blue Sport (blue Entertainment AG) sowie auf der Online-Plattform blue News namentlich erwähnt werden. Wettbewerbsteilnehmende willigen mit ihrer Teilnahme ein, dass ihre Personendaten gespeichert, bearbeitet und für Werbe- und Marketingzwecke der blue Entertainment AG verwendet werden dürfen.



blue Sport verpflichtet sich, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Wettbewerbs gewonnenen Daten sorgfältig zu behandeln und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen zu verwalten. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung oder ein Umtausch der Wettbewerbspreise ist nicht möglich.



Teilnahmeschluss des Wettbewerbs ist am Sonntag, 25. Februar 2024, 23:59 Uhr.