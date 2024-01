Shaqiri zaubert im Testspiel ++ Zakaria fliegt vom Platz ++ Zuber liefert Assist

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Shaqiri bereitet sich mit Chicago Fire auf die neue Saison vor. Und der Nati-Crack scheint richtig heiss zu sein, im ersten Testspiel nach der langen Pause bucht er auf alle Fälle schon mal eine Zauberkiste.

Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Granit Xhaka

Leverkusen lässt gegen Gladbach Ball und Gegner laufen, doch zum Sieg reicht es trotz 75 Prozent Ballbesitz und einem Passverhältnis von 947 zu 325 ür einmal nicht. Die Partie endet 0:0. Mittelfelddirigent Xhaka sieht kurz nach der Pause für ein Foul an Florian Neuhaus Gelb.

Gladbach Mönchengladbach Nico Elvedi

Auf der Gegenseite spielt Elvedi, dessen Leistung nicht nur schmeichelhaft kommentiert wird. Doch am Ende muss man festhalten, dass Gladbach gegen Leverkusen zu Null spielt – damit hätte kaum jemand gerechnet.

AEK Athen AEK Athen Steven Zuber

Beim 3:0-Sieg gegen OFI Kreta bereitet Zuber, der sein Team als Captain anführt, das 1:0 vor. In der 74. Minute wird er dann beim Stand von 2:0 ausgewechselt. In 18 Ligaspielen hat der 32-Jährige schon fünf Tore erzielt und vier vorbereitet. Murat Yakin dürfte das auch nicht entgehen.

AS Monaco AS Monaco Denis Zakaria

Monaco spielt gegen Marseille ab der 11. Minute zu zehnt und in den letzten Minuten gar in doppelter Unterzahl – in der 86. Minute fliegt Zakaria mit Gelb-Rot vom Platz. So gesehen können die Monegassen mit dem Punktgewinn zufrieden sein.

AS Monaco AS Monaco Philipp Köhn

Im Tor bei den Monegassen steht Philipp Köhn, der einige Schüsse entschärft. Bei den Gegentoren kann er nichts ausrichten.

Olympique Marseille Ulisses Garcia

Sein Debüt hat Garcia schon hinter sich, doch nun kommt er auch zu seinem ersten Einsatz in der Liga. Er spielt gegen Monaco durch und hat beim einen Treffer die Füsse im Spiel.

Inter Mailand Inter Mailand Yann Sommer

Yann Sommer kommt beim 1:0-Sieg von Inter über Fiorentina mit einem blauen Auge davon, obschon er seinen Gegner mit der Faust im Gesicht trifft und einen Penalty verursacht.

AC Milan AC Milan Noah Okafor

Das ist bitter: Okafor wird in der 87. Minute beim Stand von 2:1 eingewechselt, kurz darauf gleicht Bologna aus.

Bologna Bologna Michel Aebischer

Aebischer führt Bologna als Captain aufs Feld. Beim 1:0 hat er in der Entstehung die Füsse im Spiel.

Bologna Bologna Remo Freuler

Der 31-Jährige ackert gegen Milan im Mittelfeld an der Seite von Aebischer. Er sticht weder besonders positiv noch negativ heraus.

Bologna Bologna Dan Ndoye

Der dritte Schweizer bei Bologna fehlt noch immer verletzt.

Dortmund Dortmund Gregor Kobel

Dortmund gewinnt gegen Bochum dank eines Hattricks von Niclas Füllkrug 3:1. Kobel steht dabei nicht zwischen den Pfosten – er fehlt krank.