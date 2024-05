Galatasaray und Kerem Akturkoglu können den Meistertitel in der Türkei noch nicht feiern Keystone

Fenerbahce gewinnt das Derby gegen Galatasaray 1:0 in Unterzahl und vermiest dem Rivalen die Meisterparty.

SDA

Hätte Galatasaray Istanbul im Derby gegen Fenerbahce einen Punkt gewonnen, wäre dem Rekordmeister der 24. Meistertitel der Klubgeschichte nicht mehr zu nehmen gewesen. Fenerbahce setzte sich trotz einer frühen Gelb-roten Karte gegen Alexander Djiku (21.) aber 1:0 durch. Der einzige Treffer gelang Çağlar Söyüncü (71.). Damit hat «Fener» am letzten Spieltag nach wie vor die Chance, den Rivalen zu überholen. Neben einer Niederlage Galatasaray braucht Fenerbahce am nächsten Sonntag einen Sieg gegen Istanbulspor und muss in der Tordifferenz zwei Treffer aufholen.

sda