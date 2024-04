Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Patrick Lämmle Patrick Lämmle

HSV Miro Muheim

Was für eine Kiste von Miro Muheim. Der 26-jährige Linksverteidiger erzielt beim 1:1 gegen Greuther Fürth bereits seinen fünften Saisontreffer für den HSV. In der Tabelle rutschen die Hamburger nach dem Remis aber auf Platz 4 ab.

Toulouse Toulouse Vincent Sierro

Nach seinem Nati-Debüt zeigt Sierro auch in der Liga eine starke Leistung. Gegen Clermont Foot trifft er in der 8. Minute per Elfmeter zum 1:0, in der 79. schlenzt er die Kugel mit viel Gefühl zum 3:0-Endstand ins weite Eck. Hier siehst du die Tore im Video.

Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Granit Xhaka

Bayer Leverkusen feiert gegen Hoffenheim einmal mehr einen Last-Minute-Sieg und fliegt dem Meistertitel entgegen. Granit Xhaka spielt im zentralen Mittelfeld durch, weiss für einmal aber nicht restlos zu überzeugen.

Augsburg Augsburg Ruben Vargas

Augsburg spielt gegen Köln 1:1. Vargas, der die Nati nach dem ersten Länderspiel angeschlagen verliess, bereitet in der 18. Minute das 1:0 vor. Mindestens so gross ist der Anteil Mbabus, der den Treffer mit seinem weiten Einwurf in den Strafraum einleitet.

Gladbach Mönchengladbach Jonas Omlin

Gladbach verliert beim Omlin-Comeback mit 0:3 gegen Freiburg. Beim zweiten Gegentor macht der 30-Jährige nicht die beste Figur. Nach mehrmonatiger verletzungsbedingter Absenz muss man da wohl ein Auge zudrücken.

Jonas Omlin ist zurück im Gladbach-Tor. Bild: Keystone

Gladbach Mönchengladbach Nico Elvedi

Elvedi gewinnt über 70 Prozent seiner Zweikämpfe, kann den Gladbacher Untergang gegen Freiburg aber auch nicht verhindern. In der 70. Minute muss er mit Oberschenkel-Problemen runter.

Rennes Rennes Fabian Rieder

Im Januar hat sich Rieder einen Bruch am Fuss zugezogen, nun gibt er gegen Strassburg sein Comeback. Er wird kurz vor Schluss beim Stand von 0:2 eingewechselt, am Skore ändert sich nichts mehr.

AS Monaco AS Monaco Breel Embolo

Einen Lichtblick gibt es auch für Breel Embolo. Zwar kommt er beim 5:2-Sieg gegen Metz nicht zum Einsatz, aber er steht nach seiner Kreuzbandverletzung erstmals in dieser Saison im Kader.

Dortmund Dortmund Gregor Kobel

Erst verletzt und dann krank: Kobel verpasst das Topspiel gegen Bayern München aufgrund einer Magen-Darm-Grippe. Auch ohne Kobel siegt der BVB 2:0 und bleibt damit auf Champions-League-Kurs.

Lorient Lorient Yvon Mvogo

In der Nati hat er sowohl nach seiner Einwechslung gegen Dänemark als auch gegen Irland die Null gehalten. Zurück im Verein muss er wieder hinter sich greifen. Gegen PSG-Verfolger Stade Brest verliert Lorient 0:1, die Abstiegssorgen werden wieder grösser.

Inter Mailand Inter Mailand Yann Sommer

Beim 2:0 gegen Empoli sitzt Sommer auf der Bank. Das sind keine schlechten Neuigkeiten, denn das bedeutet, dass der Schweizer nicht allzu schwer verletzt ist.

Inter – Empoli 2:0 Serie A, Saison 23/24, 30. Spieltag 01.04.2024

Al-Wasl Al-Wasl Haris Seferovic

Die Schweizer Nati schiesst zu wenig Tore und so steigen für Seferovic die Chancen, dass er von Nati-Coach Murat Yakin doch noch für die EM aufgeboten wird. Am Wochenende kann der 32-Jährige allerdings keine Werbung in eigener Sache betreiben. Beim 3:0-Sieg gegen Khor Fakkan bleibt Seferovic bei seinem 78-Minuten-Einsatz ohne Skorerpunkt.

Olympique Marseille Ulisses Garcia

Bei der 0:2-Niederlage gegen PSG spielt Garcia über die volle Distanz. Bei den Gegentoren steht er nicht im Fokus.

Marseille – PSG 0:2 Ligue 1, Saison 23/24, 27. Spieltag. 31.03.2024

Bologna Bologna Remo Freuler

Beim 3:0-Sieg gegen US Salernitana darf sich Freuler kurz vor der Pause den Assist zum 2:0 gutschreiben lassen. In der 74. Minute wird er dann ausgewechselt. Michel Aebischer spielt derweil im zentralen Mittelfeld durch. Ab der 64. Minute darf bei Bologna auch Dan Ndoye mitmischen.

Newcastle Newcastle Fabian Schär

Schär spielt beim verrückten 4:3-Sieg gegen West Ham durch. Das 3:3 leitet Schär mit einem Pass ins Zentrum ein. Am Dienstagabend steht bereits die Partie gegen Everton auf dem Programm.

ManCity Manchester City Manuel Akanji

Manchester City spielt gegen Arsenal 0:0 und bleibt damit hinter Liverpool und den Gunners Tabellendritter. Akanji, der das Spiel gegen Irland angeschlagen sausenlassen musste, zeigt eine grundsolide Leistung.

Chicago Fire Chicago Fire Xherdan Shaqiri

Chicago Fire kommt auch in dieser Saison nicht gut aus den Startlöchern. Shaqiri wird gegen Atlanta in der 61. Minute beim Stand von 0:1 eingewechselt, am Ende setzt es eine 0:3-Pleite ab.