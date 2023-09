Slowakei-Goalie spricht nach Ronaldos Horror-Foul: «Habe gebetet»

Überhartes Einsteigen von Cristiano Ronaldo gegen Martin Dubravka. imago

Cristiano Ronaldo fiel am letzten Freitag beim 1:0-Sieg der Portugiesen gegen die Slowakei für einmal nicht mit einem Tor auf, sondern mit einem Brutalo-Foul gegen den gegnerischen Keeper. Dieser kam mit viel Glück mit dem Schrecken davon.

Cristiano Ronaldos Torhunger ist auch mit 38 Jahren längst nicht gestillt. Vor einer Woche schoss er für Al-Nassr das 850. Tor in seiner Karriere. «850 Karriere-Tore und ich zähle weiter», schrieb CR7 auf Instagram.

Am letzten Freitag ging der portugiesische Stürmerstar im Spiel gegen die Slowakei mit seinem Drang nach Toren aber etwas zu weit. Beim Versuch, den Ball ins Tor zu stochern, erwischte Ronaldo den gegnerischen Goalie Martin Dubravka mit voller Wucht.

Ronaldo vs Dubravka z meczu Słowacja- Portugalia



Czy to nie jest czerwona kartka?pic.twitter.com/jiTppAQacz — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) September 10, 2023

Dubravka kam buchstäblich mit einem blauen Auge davon, blieb unverletzt und konnte weiterspielen. Mittlerweile hat sich der Keeper zur Szene geäussert: «Er traf mich an der Schulter, am Hals und an der Brust. Als ich seine Stollen auf mich zukommen sah, habe ich weggeschaut. Ich habe einfach meine Augen geschlossen und gebetet.»

Trotz des überharten Einsteigens nimmt Dubravka Ronaldo sogar noch in Schutz. «Solche Situationen entstehen, wenn der Torhüter den Schuss blocken will und der Stürmer auch noch voll reingeht. Ich mache ihm da keinen Vorwurf. Das ist Fussball.»

Während Dubravka von Glück reden kann, dass er sich nicht verletzt hat, kann sich Ronaldo glücklich schätzen, keine Rote Karte gesehen zu haben. Weil er aber seine dritte Gelbe Karte in der laufenden EM-Qualifikation erhielt, war er für die folgende Partie gegen Luxemburg trotzdem gesperrt. Bitter für den torhungrigen Ronaldo: So blieb ihm beim 9:0-Schützenfest der Portugiesen nur die Rolle als Zuschauer.