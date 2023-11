Luciano Spalletti hofft, die EM-Playoffs umgehen zu können. Bild: IMAGO/sportphoto24

Am Montagabend duellieren sich Italien und die Ukraine um das letzte EM-Ticket der Gruppe C. Ein Unentschieden reicht der Squadra Azzurra für die Qualifikation. Bei einer Niederlage gäbe es noch eine letzte Chance.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach der verpassten WM in Katar droht Italien auch in der EM-Qualifikation ein Debakel.

Gegen die Ukraine braucht es am Montagabend mindestens ein Remis, ansonsten gibt es für die Squadra Azzurra nur noch einen Weg an die EM.

In den Playoffs im März würde Italien dann in Halbfinale und Finale voraussichtlich gegen Polen, Wales und Estland um eines der letzten drei EM-Tickets spielen. Mehr anzeigen

Um 20.45 (Live-Ticker auf blue News) trifft Luciano Spallettis Mannschaft in Leverkusen auf die Ukraine. Ein Sieg oder ein Remis und die Squadra Azzurra qualifiziert sich für das Turnier im Sommer 2024 in Deutschland. Gewinnt die Ukraine, droht dem amtierenden Europameister aber das Horror-Szenario. Nach der WM in Katar könnte Italien auch an der Euro 2024 fehlen. Einen letzten Ausweg gäbe es aber noch.

So werden von der UEFA nämlich nur 21 der 24 EM-Tickets während der Qualifikation vergeben. Drei weitere sind für die Playoffs im März reserviert. Dann stürzen sich nicht qualifizierte Nationen anhand ihrer Nations-League-Resultate auf die allerletzten Strohhalme. Im Falle einer Niederlage gegen die Ukraine wäre eine dieser Nationen Italien, die sich aufgrund ihres Gruppensiegs in der Nations League bereits für die Playoffs qualifiziert hat.

Wie funktionieren die Nations-League-Playoffs?

Für die drei finalen EM-Tickets werden in der Nations League drei Playoff-Turniere zusammengestellt, deren Sieger sich für die Endrunde in Deutschland qualifizieren. Die drei Ligen A, B und C bilden jeweils ein Playoff-Turnier. In diesen Turnieren spielen die besten Nationen der jeweiligen Ligen. Alle Mannschaften, die bereits über die EM-Qualifikation ein Ticket für Deutschland haben, fallen weg und geben ihre Playoff-Teilnahme weiter.

In Liga C sind mit Georgien, Griechenland, der Türkei und Kasachstan die vier Gruppensieger für die Playoffs qualifiziert. Weil die Türkei aber bereits an der EM teilnimmt, gibt sie ihre Teilnahme an das fünftbeste Team der Liga C, an Luxemburg ab. Sollte sich auch Kasachstan noch über den regulären Weg für die Endrunde qualifizieren, rückt Aserbaidschan nach.

Rangliste Liga C Georgien

Griechenland

Türkei (qualifiziert)

Kasachstan

Luxemburg

Aserbaidschan

Kosovo

Bulgarien

Färöer

Nordmazedonien Mehr anzeigen

In Liga B sind Israel, Bosnien-Herzegowina, Serbien und Schottland die Glücklichen. Weil Serbien und Schottland bereits qualifiziert sind, erhalten Finnland und – je nach Resultat gegen Italien – die Ukraine eine zweite Chance.

Rangliste Liga B Israel

Bosnien-Herzegowina

Serbien (qualifiziert)

Schottland (qualifiziert)

Finnland

Ukraine

Island

Norwegen

Slowenien

Irland Mehr anzeigen

In Liga A käme dann eben Italien zum Handkuss. In einem Playoff-Turnier mit Polen, Wales und Estland könnte sich die Squadra Azzurra doch noch an die EM retten. Hier greift eine Ausnahme: Der erste freie Platz geht an Estland, das als bestes Team der Liga D (in dieser Liga gibt es kein Playoff-Turnier) nachrückt. Diese Regelung gibt es, um auch den Teams aus Liga D einen Zugang zu ermöglichen. Alle weiteren freien Plätze werden zunächst in Liga A verteilt.

Rangliste Liga A Spanien

Kroatien

Italien

Niederlande

Dänemark

Portugal

Belgien

Ungarn

Schweiz

Deutschland

Polen

Frankreich

Österreich

Tschechien

England

Wales

Estland (1. Platz in Liga D) Mehr anzeigen

Wie laufen die Playoffs ab?

Gespielt wird im Turnierformat während der Länderspielpause im März 2024. Es gibt jeweils ein Halbfinale und ein Endspiel. Dabei gibt es immer nur eine Partie ohne Rückspiel.

Am 21. März finden die Halbfinal-Partien dieser drei Playoff-Turniere statt, am 26. März die Finalspiele. Mit zwei Siegen hätte Italien also dann die Chance, sich doch noch für die EM zu qualifizieren.