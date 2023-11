Köhn zwischen Himmel und Hölle ++ Fernandes liefert Traum-Assist ++ Akanji stärker als erlaubt

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

🔥 Diese Schweizer haben überzeugt

Mainz 05 🇩🇪 Bundesliga Edimilson Fernandes

Mainz 05 holt auswärts bei Hoffenheim (1:1) einen Punkt, drei Punkte wären allerdings mehr als verdient gewesen. Ein verschossener Elfmeter und zwei Lattenknaller hat Mainz zu beklagen. Schön aus Schweizer Sicht: Das 1:0 bereitet Fernandes mit einem herrlichen Diagonalpass vor.

Bayer Leverkusen 🇩🇪 Bundesliga Granit Xhaka

Bayer Leverkusen ist auch nach der Länderspielpause nicht zu bremsen und feiert auswärts bei Werder Bremen einen 3:0-Sieg. Damit zieht das von Granit Xhaka orchestrierte Team wieder an Bayern München vorbei, das am Freitag einen 1:0-Sieg gegen Schlusslicht Köln feierte und sich zwischenzeitlich auf den Leaderthron setzte. Zwar ist der Schweizer Nati-Captain bei den Toren nicht direkt beteiligt, dennoch weiss er im Mittelfeld einmal mehr zu überzeugen.

ManCity 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League Manuel Akanji

Im Kracher gegen Liverpool (1:1) spielt Akanji für einmal vor der Abwehr und überzeugt als Ballverteiler. Dabei zeigt er ein ganz anderes Gesicht als zuletzt im Nati-Dress. Bei zwei annullierten City-Treffern nimmt Akanji eine Hauptrolle ein. In der 68. Minute stört er Liverpool-Keeper Alisson im Fünfmeterraum beim Versuch den Ball aus der Luft herunterzupflücken, das folgende Tor zählt deshalb nicht. Und in der 88. Minute drückt Akanji den Keeper dann samt Kugel über die Linie, klar, dass da der Schiedsrichter eingreift.

Nizza 🇫🇷 Ligue 1 Jordan Lotomba

Wie so oft steht Lotomba bei Nizza in der Startelf. In der 72. Minute wird der zuletzt nicht fürs Nationalteam aufgebotene Rechtsverteidiger beim Stand von 1:0 ausgewechselt, dabei bleibt es. Nach 13 Runden hat Nizza einen Punkt Rückstand auf Leader PSG.

🙄 Das war wohl nichts

AS Monaco 🇫🇷 Ligue 1 Philipp Köhn

Der 25-jährige Schweizer zeigt im Spitzenkampf gegen PSG drei starke Paraden, zwei davon gegen Kylian Mbappé. Am Ende setzt es dennoch eine klare 2:5-Niederlage ab, wobei Köhn beim ersten Gegentor uralt aussieht.

PSG – Monaco 5:2 24.11.2023

AS Monaco 🇫🇷 Ligue 1 Denis Zakaria

Von Zakaria ist gegen PSG nicht viel zu sehen. In der 90. Minute setzt er einen Kopfball knapp am Tor vorbei, es wäre der Treffer zum 3:4 gewesen.

✍️ Weitere Spieler im Fokus

Newcastle 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League Fabian Schär

Newcastle United schiesst sich für den Kracher in der Champions League gegen PSG (Dienstag, 21 Uhr live auf blue Sport) warm. Gleich mit 4:1 fertigt das Team von Fabian Schär Chelsea ab. Der Schweizer ist in der Innenverteidigung gesetzt und erledigt seinen Job stilsicher.

Mainz 05 🇩🇪 Bundesliga Silvan Widmer

Silvan Widmer sass zuletzt zwar schon das eine oder andere Mal auf der Ersatzbank, kam nun aber gegen Hoffenheim (1:1) erstmals seit dem 30. April zum Einsatz. Nach seiner langen Verletzungspause trägt er die Captainbinde und spielt über die volle Distanz.

Dortmund 🇩🇪 Bundesliga Gregor Kobel

In der Nati fehlte Kobel, nicht zum ersten Mal, verletzt. Offenbar hat er sich gut erholt, denn am Wochenende steht der 25-Jährige wieder zwischen den Pfosten. Dortmund gewinnt die turbulente Partie gegen Mönchengladbach 4:2. In der 3. Minute ist Kobel ein erstes Mal gefordert und besteht die Prüfung souverän. Bei den beiden Gegentoren ist er machtlos.

Inter Mailand 🇮🇹 Serie A Yann Sommer

Inter Mailand spielt auswärts im Spitzenkampf gegen Juventus Turin 1:1 und bleibt Tabellenerster. Bitter für Sommer: Nur ein Schuss kommt auf seinen Kasten und der landet direkt in den Maschen. Kein Vorwurf an unseren Nati-Keeper, zu Halten gibt es nichts.

Juventus Turin – Inter Mailand 1:1 Serie A, 13. Spieltag, Saison 2023/24 26.11.2023

🇨🇭Schweizer Festspiele in der Serie A

Am Montag empfängt Bologna den FC Turin. Beim Heimteam spielen mit Dan Ndoye, Michel Aebischer und Remo Freuler drei Schweizer, bei den Turinern steht Ricardo Rodriguez unter Vertrag. Die Partie kannst du live im Free TV auf blue Zoom sowie auf blue News im Stream sehen – Anpfiff ist um 20:45 Uhr.