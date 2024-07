FCB-Sportchef Stucki über die Saisonziele, Transfereinnahmen und eine mögliche Shaqiri-Rückkehr

Der FC Basel hat mit Daniel Stucki ein neues Gesicht erhalten. Was der Sportdirektor mit den Transfereinnahmen machen will, wo er Optimierungspotenzial im Kader sieht und was er als Polizist gelernt hat, erläutert er in einem Interview mit blue Sport

17.07.2024