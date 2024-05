Stergiou düpiert Neuer ++ Xhaka mit Traumtor ++ Embolo eiskalt ++ Shaqiri ist zurück

Leonidas Stergiou erzielt sein erstes Tor für Stuttgart. Imago

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

AS Monaco AS Monaco Breel Embolo

Das dürfte alle Nati-Fans freuen: Breel Embolo steht bei Monaco erstmals nach seiner langen Verletzungspause in der Startelf und erzielt prompt sein erstes Tor. Beim 4:1-Sieg gegen Clermont Foot schiebt Embolo noch vor dem Pausentee zum zwischenzeitlichen 2:1 ein. In der 66. Minute wird der 27-Jährige ausgewechselt. Mit Monaco steuert Embolo auf die Champions League zu. Schlechte Nachrichten gibt es dagegen bei Denis Zakaria zu vermelden, der um die EM-Teilnahme bangt.

Monaco – Clermont 4:1 Ligue 1, 32. Spieltag, Saison 23/24 04.05.2024

Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Granit Xhaka

Beim 5:1-Auswärtssieg gegen Frankfurt eröffnet Xhaka in der 12. Minute das Skore. Mit 113 km/h wuchtet er das Leder ins weite Eck, ein Traumtor. Bayer Leverkusen bleibt damit auch im 48. Spiel in dieser Saison ungeschlagen. Am Donnerstag kann Bayer Leverkusen zuhause den Einzug in den Europa-League-Final klarmachen. Das Hinspiel in Rom haben Xhaka und Co. 2:0 gewonnen.

Stuttgart VfB Stuttgart Leonidas Stergiou

Stuttgart schlägt Bayern München 3:1 und unterstreicht einmal mehr, dass sie es sich verdient haben, kommende Saison in der Champions League zu spielen. Stergiou erzielt sein erstes Tor für Stuttgart – sehenswert lupft er den Ball über den herbeieilenden Manuel Neuer zum 1:0 in die Maschen. Ein schönes Bewerbungsschreiben des 22-Jährigen, der nur zu gerne auf den EM-Zug aufspringen würde.

Augsburg Augsburg Ruben Vargas

Bei der 1:5-Klatsche gegen Dortmund erzielt Vargas sein viertes Bundesliga-Tor in der laufenden Spielzeit. Sein Schuss aus rund sechs Metern wird noch unhaltbar abgelenkt. Nati-Kollege Kevin Mbabu spielt durch, zieht aber wie die meisten Augsburger nicht den besten Tag ein.

Dortmund Borussia Dortmund Gregor Kobel

Dortmund feiert vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen PSG (Dienstag, 21.00 Uhr live auf blue Sport) wie bereits erwähnt einen 5:1-Sieg gegen Augsburg. Kobel zeigt nach einer Stunde bei einem Kopfball aus kürzester Distanz seine ganze Klasse – mit einem Blitzreflex lenkt er die Kugel über den Kasten. Beim Gegentor ist er machtlos.

BVB-Stadiontour mit Gregor Kobel – hier sitzt der Nati-Torhüter Vor dem Halbfinal-Kracher gegen PSG besucht blue Sport den Nati-Torhüter Gregor Kobel in Dortmund. Der 26-Jährige gibt einen einmaligen Einblick in das Zuhause des BVB. 01.05.2024

Chicago Fire Chicago Fire Xherdan Shaqiri

Ein Spiel verpasste Shaqiri aufgrund einer Verletzung, gegen Schlusslicht New England meldet er sich nun zurück. In der 65. Minute wird er beim Stand von 0:1 eingewechselt – am Skore ändert sich nichts mehr. Allan Arigoni spielt durch, Maren Haile-Selassie steht nicht im Kader. Chicago hat nach 11 Spielen lediglich 10 Punkte auf dem Konto.

ManCity Manchester City Manuel Akanji

Akanji ist bei ManCity gesetzt und erledigt seinen Job beim 5:1-Sieg gegen Wolverhampton souverän. Der Mann des Spiels ist Erling Haaland, der die ersten vier City-Tore erzielt.

Inter Mailand Inter Mailand Yann Sommer

Den Meistertitel bereits in der Tasche, darf bei Inter Emil Audero anstelle von Yann Sommer ran. Prompt kassieren die Mailänder die erst zweite Saisonniederlage. Gegen Abstiegskandidat Sassuolo setzt es eine 0:1-Niederlage ab.

Sassuolo – Inter 1:0 Serie A, 35. Spieltag, Saison 23/24 04.05.2024

AC Milan AC Milan Noah Okafor

Okafor wird gegen Genoa in der 67. Minute beim Stand von 1:2 eingewechselt, acht Minuten später führt Milan 3:2. Und dies, obwohl Giroud in dieser kurzen Zeit nach perfektem Zuspiel von Okafor eine Hundertprozentige liegen lässt. Bei den Toren hat der Schweizer die Füsse dann nicht im Spiel, auch nicht beim 3:3 von Genoa. Trotz der liegengelassenen Punkte dürfte AC Milan hinter Stadtrivale Inter die Saison als Vizemeister beenden.

Milan – Genua 3:3 Serie A, 35. Spieltag, Saison 23/24 05.05.2024

FC Turin Torino Ricardo Rodriguez

Als Captain ist Rodriguez bei Torino gesetzt. Bei der Nullnummer gegen Bologna spielt er im linken Mittelfeld und fällt weder gross auf noch ab. In der 50. Minute wird er verwarnt.

Bologna Bologna Michel Aebischer

Auffällig ist dagegen der Auftritt von Aebischer, der eine starke Partie abliefert. In der 17. Minute ist er hellwach und klärt die Situation nach einem Abpraller seines Torhüters im letzten Moment. Auch versucht er sich als Distanzschütze, in der 37. verfehlt er das Ziel knapp, in der 60. pariert der Torhüter sein Geschoss aus grosser Distanz stark. In der 82. Minute wird er gelb-verwarnt ausgewechselt.

Bologna Bologna Remo Freuler

Freuler zeigt im defensiven Mittelfeld eine solide Leistung. Die «verlorenen» Punkte gegen Torino könnten Bologna aber noch schmerzen. Aktuell ist das Team mit den drei Schweizern zwar immer noch auf Champions-League-Kurs, doch der Vorsprung schmilzt nach dem vierten Remis aus den letzten fünf Spielen weiter.

Bologna Bologna Dan Ndoye

Ndoye steht ebenfalls in der Startelf, kann bis zu seiner Auswechslung in der 69. Minute aber nicht wirklich Akzente setzen.

Sturm Graz Sturm Graz Gregory Wüthrich

Sturm Graz lässt beim 1:1 gegen Hartberg Punkte liegen, baut die Tabellenführung aber trotzdem auf vier Punkte aus, weil Verfolger RB Salzburg gegen Rapid Wien 0:2 verliert. Wüthrich spielt beim Leader der österreichischen Bundesliga wie gewohnt in der Innenverteidigung durch und hat Glück, dass er in der vierten Minute der Nachspielzeit kein Eigentor erzielt …

