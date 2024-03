Noch kein Sieg für Xherdan Shaqiri nach zwei Runden der MLS Keystone

Misslungener Saisonstart für Xherdan Shaqiri und Chicago Fire. Auf das 2:2 gegen Philadelphia in der Startrunde folgt eine 1:2-Heimniederlage gegen Cincinnati.

Immerhin gelang Captain Shaqiri das erste Saisontor. In der 45. Minute verwandelte er einen Elfmeter zum 1:1-Ausgleich. Insgesamt musste sich Chicago vom FC Cincinnati aber dominieren lassen.

Besser läuft es zu Beginn der Saison in der Major League Soccer Roman Bürki, den besten Goalie in den USA der letzten Saison. Bürki liess beim 2:0-Heimsieg von St. Louis gegen New York City kein Gegentor zu. Lionel Messi erzielte zwei Goals für Inter Miami zum klaren 5:0-Erfolg im «Florida Derby» gegen Orlando.

sda