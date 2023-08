Tuchel rechnet mit seinen Stars ab: «Das ist das Schlechteste, was es gibt»

Thomas Tuchel teilt im Interview nach der Niederlage im Supercup gegen seine Mannschaft aus. IMAGO/Marca

Bayern München kassiert im Supercup gegen Leipzig eine 0:3-Klatsche. Nach dem Spiel findet Thomas Tuchel deutliche Worte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Thomas Tuchel findet im Interview nach der 0:3-Niederlage gegen Leipzig gegenüber «Sat.1» klare Worte: «Es fühlt sich an, als hätten wir vier Wochen nichts gemacht.»

Bayern München hat eine erfolgreiche Vorbereitung gespielt, von dem war aber im ersten Saison-Pflichtspiel nach Aussage Tuchels wenig zu sehen.

Tuchel wirkt ratlos, ringt um Erklärungen und entschuldigt sich sogleich bei Neuzugang Harry Kane: «Der denkt wahrscheinlich, dass wir vier Wochen nicht trainiert haben. Das tut mir leid.» Mehr anzeigen

Erstes Pflichtspiel, deutliche Niederlage: Der Saisonstart für Bayern München ist missglückt. Das 0:3 im Supercup gegen Leipzig ist für Bayern-Coach Thomas Tuchel ein Dé­jà-vu.

«Es fühlt sich an, als hätten wir vier Wochen (in der Vorbereitung, Anm. d. Red.) gar nicht gemacht», sagt Tuchel im Interview nach dem Spiel bei «Sat.1». «Es ist im Grunde die komplette Fortsetzung von unserem letzten Heimspiel gegen Leipzig.» Damals hatten die Bayern 1:3 verloren und die Meisterschaft in Gefahr gebracht.

Tuchel stockt und ringt um Worte

Eine Antwort auf die Niederlage habe Tuchel nicht und «das ist ein grosses Problem.» Tuchel wirkt weitgehend ratlos, ringt verzweifelt um Worte. «Es ist nicht einfach. Ich kann es nicht erklären. Es ist in allen Bereichen zu wenig.»

Dabei ist den Bayern die Saisonvorbereitung gelungen. Gegen Manchester City musste sich der deutsche Rekordmeister zwar mit 1:2 geschlagen geben, gegen Monaco (4:2) und Liverpool (4:3) erkämpfte er sich aber Siege. Der Unterschied innerhalb der Mannschaft zwischen den Testspielen und dem ersten Pflichtspiel stösst Tuchel sauer auf: «Es ist nicht gut. Es ist das Schlechteste, was es gibt. Es ist so eine grosse Diskrepanz, dass es schwer ist, Erklärungen zu finden.»

Tuchel entschuldigt sich bei Kane

Auch Neuzugang Harry Kane, der nach rund einer Spielstunde eingewechselt wurde, konnte das Ruder nicht mehr herumreissen. Auf den Superstürmer angesprochen, erklärt Tuchel: «Es tut mir einfach nur leid. Der denkt wahrscheinlich, dass wir vier Wochen nicht trainiert haben. Das hatte nichts mit dem zu tun, was wir bisher gespielt haben. Es ist ein sehr bitterer Abend für ihn, das tut mir leid.»

Noch hat Bayern sechs Tage Zeit, um an den letzten Schräubchen zu drehen. Der deutsche Meister startet am kommenden Freitag gegen Werder Bremen in die neue Bundesliga-Saison.