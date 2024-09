Das U21-Nationalteam mit dem 1:0-Torschützen Aurèle Amenda sowie Franck Surdez und Lars Villiger (von links) zeigt in Montenegro die erhoffte Reaktion. Bild: Keystone

Die Schweizer U21-Nationalmannschaft erobert sich die Tabellenführung in der Qualifikation für die EM 2025 mit einem Auswärtssieg in Montenegro zurück.

SDA

Das Team von Trainer Sascha Stauch gewann in Podgorica dank einer starken ersten Halbzeit 2:0 und profitierte von der Niederlage Rumäniens in Finnland (0:2).

Aurèle Amenda und Valmir Matoshi ebneten der Schweiz vier Tage nach dem 1:2 zuhause gegen Albanien, der ersten Heimniederlage seit mehr als sechs Jahren und der ersten Niederlage im siebten Spiel der Qualifikation, mit einem Doppelschlag innerhalb von fünf Minuten Mitte der ersten Halbzeit den Weg.

Der im Sommer von den Young Boys zu Eintracht Frankfurt gewechselte Amenda war in der 22. Minute nach einem Corner von Captain Ardon Jashari mit dem Kopf zur Stelle, der Thuner Matoshi schob nach einem Angriff über die linke Seite und dem finalen Querpass von Lars Villiger zum 2:0 ein. In der zweiten Halbzeit liessen die Schweizer spürbar nach, doch das Resultat hatte Bestand. Jashari traf in der Schlussphase noch die Latte.

U21: Auswärtssieg in Montenegro

La Suisse s'impose au Montenegro

La Svizzera vince in Montenegro



⚽ Aurèle Amenda

⚽ Valmir Matoshi



🔜 🇨🇭🆚 🇫🇮

📆 11.10 🏟️ Luzern

🎟️ https://t.co/LvDlnGCOl1#mission21 pic.twitter.com/8xhJlUD7p3 — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) September 10, 2024

Nach acht der zehn Runden ist die Schweiz damit wieder auf Kurs zu einem direkten EM-Ticket. Mit 17 Punkten führt sie die Tabelle indes nur mit einem Punkt Vorsprung vor Finnland und Rumänien an. Die ersten beiden Verfolger sind im Oktober auch die letzten Gegner der Schweiz; zuerst geht es am 11. Oktober in Luzern gegen Finnland, vier Tage später ist die SFV-Auswahl in Rumänien zu Gast.

Als Gruppenerster würde sich die Schweiz in jedem Fall für die EM im kommenden Jahr qualifizieren. Auch die besten drei Zweiten der neun Gruppen erhalten ein direktes Ticket für die Endrunde in der Slowakei. Die restlichen sechs Zweiten spielen in Playoffs um die letzten drei freien Plätze, die Gruppendritten scheiden aus.

Telegramm und Rangliste:

Montenegro U21 – Schweiz U21 0:2 (0:2)

Podgorica. – SR Ciochirca (AUT). – Tore: 22. Amenda (Jashari) 0:1. 27. Matoshi (Villiger) 0:2.

Schweiz: Loretz; Ottiger (88. Athekame), Amenda, Jaquez, Magnin (74. Okoh); Matoshi, Jashari, Surdez (59. Fosso); Dos Santos; Villiger (88. Avdullahu), Muci (46. Fink).

Videos aus dem Ressort

Rekordspieler Fabian Frei – ein Mann mit einem grossen Herzen Fabian Frei wird am Sonntag neuer Rekordspieler der Super League. Den Basler macht aber viel mehr aus als seine Beständigkeit auf dem Fussballrasen. 24.11.2023

Die Top-Transfers der Super League Auch in der Schweiz dreht sich das Transfer-Karussell wieder. blue Sport hält sie diesbezüglich auf dem Laufenden. 05.07.2024

Champions League und Co.: Das musst du über den neuen Modus wissen Alles neu, alles anders in der Europa-Cup-Saison 24/25. blue Sport bringt Licht ins Dunkle und erklärt dir den neuen Modus in 90 Sekunden. 02.09.2024

sda