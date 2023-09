Valentina Maceri wird neue Champions-League-Moderatorin bei blue Sport.

Am 19. September startet die Gruppenphase der Champions League 2023/24. blue Sport überträgt alle Spiele live. Neu führt mit Valentina Maceri eine ehemalige Fussballerin gemeinsam mit Roman Kilchsperger durch die Studiosendungen.

Valentina Maceri stammt aus Nürnberg, ihre Profi-Karriere als Fussballspielerin brachte sie auch nach Italien, wo sie mit Bardolino in der Women's Champions League antrat. Nach ihrer Aktivkarriere studierte sie Kommunikation und Sport-/Event-/Medienmanagement und fasste als Journalistin Fuss. Nach Stationen beim deutschen TV-Sender Sport1 und beim Fussballmagazin Kicker arbeitet die Deutsch-Italienerin bei BILD als Sportjournalistin, Reporterin und Moderatorin. Zudem moderiert sie für DAZN und ist regelmässig als Expertin zu Gast in Talkrunden wie «Doppelpass» auf Sport1 oder «Sky90 – die Fussballdebatte» auf Sky.

Bei blue Sport wird Valentina Maceri gemeinsam mit Roman Kilchsperger die Studiosendungen zur Champions League moderieren. Ihren ersten Einsatz hat sie mit dem Start der Gruppenphase am Dienstag, 19. September ab 18:00 Uhr.

«Die besten Teams und die besten Spieler Europas fighten in der Champions League. Mehr Superlative geht nicht. Ich hatte als Spielerin selbst das grosse Vergnügen, zur Champions-League-Hymne ins Stadion einzulaufen. Das bleibt unvergesslich. Jetzt bin ich mit blue Sport zurück in der Champions League – auch wenn nicht mehr auf, sondern neben dem Platz», freut sich Valentina Maceri.

Fussball bedeutet Valentina Maceri alles: «Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass ich dem Fussball fast alles zu verdanken habe. Die Werte, die dieser Sport vermittelt, sind die Basis meines Lebens und meiner beruflichen Karriere.»

Claudia Lässer, Chief Product Officer blue Sport und News, ist überzeugt: «Valentina ist eine starke und charismatische Persönlichkeit, die mit ihrer Erfahrung als aktive Fussballerin und mit ihren journalistischen Fähigkeiten perfekt zu blue Sport passt und unser Team bereichern wird. Die Chemie zwischen Roman und Valentina stimmt, ich bin sicher, dass die beiden gemeinsam mit unseren hochkarätigen Experten unser Publikum begeistern werden.»

blue Sport mit den Schweizer Teams in Europa

Auf YB warten in der Gruppenphase der UEFA Champions League hochkarätige Gegner: Zum Start spielen die Berner am Dienstag, 19. September um 18:45 Uhr zuhause gegen Leipzig. Mit Titelverteidiger Manchester City und Roter Stern ist die Gruppe der Young Boys stark besetzt. Alle Spiele von YB gibt es live nur auf blue Sport zu sehen.

Auch Servette und Lugano sind in den europäischen Wettbewerben dabei: Die Genfer treffen in der Europa League auf die AS Roma, Slavia Prag und Sheriff Tiraspol. Lugano hat in der Conference League die starke Gruppe rund um Brügge, Bodö/Glimt und Besiktas Istanbul erwischt.

Nur blue Sport zeigt alle Spiele der Champions League und der Europa League sowie ausgewählte Top-Spiele der UEFA Europa Conference League live (darunter alle Spiele von Lugano). Die Highlights gibt es jederzeit auf Social Media und blue News.

