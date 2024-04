Schlechte Nachricht für die Fans von Vitesse Arnhem: Der Klub kann den Abstieg nach einem massiven Punktabzug nicht mehr abwenden. Keystone

Vitesse Arnhem werden wegen Verstössen gegen die Lizenzbestimmungen 18 Punkte abgezogen. Somit steigt der Klub nach 35 Jahren aus der Eredivisie ab.

Der Tabellenletzte wurde am vergangenen Freitag vom niederländischen Fussballverband wegen Verstössen gegen die Lizenzbestimmungen mit einem Abzug von 18 Punkten sanktioniert und kann den Ligaerhalt damit nicht mehr bewerkstelligen.

«Es ist ein schwarzer Tag, aber es ist die harte Realität. Eine solche Sanktion war unvermeidbar», sagte Edwin Reijntjes, Arnhems interimistischer Sportchef. Der Klub, der in der Saison 2021/22 noch in der Conference League spielte und 2017 den niederländischen Cup gewann, teilte mit, man akzeptiere den Entscheid und konzentriere sich auf den Erhalt der Lizenz, um in der nächsten Saison in der zweithöchsten Liga antreten zu können.

