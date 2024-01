Franz Beckenbauer mit seiner Frau Heidi und den Kindern Francesca und Joel. Bild: Imago

Franz Beckenbauer ist im Alter von 78 Jahren verstorben. Die Trauer ist noch immer gross. Wie mehrere Medien berichten, dürfte es immerhin keinen Erbstreit geben – dafür habe der Kaiser im Vorfeld gesorgt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Franz Beckenbauer gehörte zu den 500 reichsten Deutschen. Am 7. Januar ist die Fussball-Legende verstorben.

Seit dem Tod des Kaisers fragen sich auch viele Menschen, was nun mit dem Erbe Beckenbauers passiert.

Beckenbauer hatte ein Testament erstellt, weil er nicht wollte, dass es in der Familie zu Streitereien kommt. Mehr anzeigen

In einem Interview mit der «Bunte» hatte Beckenbauer bereits 2019 gesagt, dass er ein Testament gemacht habe. «Ich will nicht, dass Zwietracht in der Familie entsteht», begründete er damals. Beckenbauer hinterlässt ein Vermögen von kolportierten 160 Millionen Euro.

Schon zu seiner Aktivzeit liess er sich den Wechsel von Bayern München zu Cosmos New York vergolden. Er soll damals einen Dreijahresvertrag unterschrieben haben, der ihm rund sieben Millionen Dollar eingebracht habe. Ein monströses Gehalt für damalige Verhältnisse.

Auch als Bundestrainer sahnte er zwischen 1984 und 1990 ordentlich ab und seine Jobs in den grossen Fussballverbänden spülten weitere Millionen in die Kassen. Die Lichtgestalt des deutschen Fussballs war natürlich auch eine beliebte Werbefigur. Für diverse Weltkonzerne wie Adidas, Mercedes oder Mitsubishi machte er Werbung – die Liste liesse sich um viele weitere Partner verlängern.

Beckenbauer war nicht bekannt dafür, sein Vermögen einfach so zu verprassen. Und so hinterlässt er, zuletzt tauchte er unter den 500 reichsten Deutschen auf, ein grosses Erbe, darunter viele Immobilien.

Seine dritte Ehefrau, die 57-jährige Heidi, soll angeblich Hauptbegünstigte sein. Ihr sei das Zustimmungsrecht für den Verkauf von Immobilien überschrieben worden, ist bei «Gala» zu lesen. Auch die gemeinsamen Kinder Joel (23) und Francesca (20) gehen nicht leer aus, sie erben neben Vermögen auch Anteile an einem Haus in Kitzbühel sowie an einem Familienwohnsitz in Salzburg.

Nicht bekannt ist, ob seine Söhne Thomas (60) und Michael (57) aus erster Ehe mit Brigitte Beckenbauer und aus der Beziehung zu Ingrid Grönke im Testament begünstigt worden sind. Finanziell sind die beiden ohnehin gut aufgestellt.

