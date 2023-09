Julian Nagelsmann (links) soll neuer Bundestrainer werden. DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke (rechts) kann das aber noch nicht bestätigen. imago

Deutschland hat in Julian Nagelsmann seinen neuen Bundestrainer gefunden. Trainergrössen wie Jürgen Klopp oder Thomas Tuchel sprechen schon über den neuen DFB-Coach. Dabei ist die Sache noch gar nicht fix.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Julian Nagelsmann soll Medienberichten zufolge neuer Bundestrainer werden. Offiziell bestätigt ist das aber noch nicht.

Laut DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke ist noch keine Entscheidung gefallen.

Thomas Tuchel und Jürgen Klopp haben derweil bereits über Nagelsmann als neuen Bundestrainer gesprochen. Mehr anzeigen

Die «Bild» und der «Kicker» melden am Dienstagmittag, dass der DFB den Nachfolger des geschassten Hansi Flick gefunden hat. Demnach wird Julian Nagelsmann neuer Bundestrainer und Deutschland bis zur Heim-EM im nächsten Sommer betreuen. Es seien nur noch letzte Details zu klären, heisst es.

Offiziell bestätigt ist die Meldung auch am Mittwochmorgen noch nicht. Trotzdem haben sich schon zahlreiche Grössen des deutschen Fussballs zu Nagelsmann als neuen DFB-Coach geäussert.

«Julian hat Qualitäten. Der DFB hat sich dafür entschieden, er hat sich dafür entschieden. Damit ist die wichtigste Voraussetzung gegeben», sagt Bayern-Trainer Thomas Tuchel am Dienstag auf seiner Pressekonferenz vor dem Champions-League-Duell der Münchner gegen Manchester United (Mittwoch, 21.00 Uhr/blue Sport).

Tuchel über Nagelsmann: «Der DFB hat sich dafür entschieden» 20.09.2023

DFB-Vizepräsident Watzke: «Noch keine Entscheidung»

Auch Liverpool-Coach Jürgen Klopp meint am Dienstag: «Ich finde Julian eine ganz tolle Lösung, weil er ein toller Trainer ist.» Und Leipzigs Marco Rose sagt nach dem 3:1-Sieg gegen YB über Nagelsmann: «Er bekommt wie jeder Bundestrainer meine ganze Unterstützung.»

So klar, wie es die Aussagen der deutschen Trainergrössen vermuten lassen, ist es aber noch nicht. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke, der beim DFB als Vizepräsident amtet, will die Nagelsmann-Anstellung am Dienstagabend vor dem Spiel gegen PSG nicht bestätigen.

«Es ist überhaupt noch keine Entscheidung gefallen. Ich weiss ja auch, wie es beim DFB läuft. Da müssen erst mal Gremien tagen. Und die haben noch nicht getagt. Daher kann noch keine Entscheidung gefallen sein», stellt Watzke nach der 0:2-Pleite der Dortmunder klar.

PSG – Dortmund 2:0 Gruppenphase Champions League 2023/24, Spieltag 1 19.09.2023

Wird Sandro Wagner Nagelsmanns Assistenzcoach?

Der BVB-Geschäftsführer sagt zwar, dass er Nagelsmann für einen Top-Trainer halte und bestätigt auch, dass es Gespräche gab. Aber: «In der ganzen Causa sollte Bernd Neuendorf als Präsident sprechen oder aber hilfsweise Rudi Völler. Aber nicht ich», so Watzke.

Derweil wollen die deutschen Medien schon erfahren haben, wer Nagelsmanns Assistenzcoach wird. Laut der «Süddeutschen Zeitung» soll das Sandro Wagner werden, der zuletzt schon Interimscoach Rudi Völler beim 2:1-Sieg der Deutschen gegen Frankreich an der Seitenlinie unterstützte.