Die Schweizer Nati sucht einen neuen Assistenztrainer. Nach Informationen von blue News steht WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose auf der Liste.

Ein Nachfolger wird gesucht: Nach Informationen von blue News hat der Verband eine Liste mit Namen erstellt.

Am Schluss endet es mit der Vertragsauflösung: Nati-Assistent Vincent Cavin verlässt die Mannschaft nach der EM-Qualifikation. Der ehemalige Vertraute von Ex-Trainer Vladimir Petkovic wird Assistenztrainer bei der amerikanischen Nationalmannschaft.

Cavin und Trainer Murat Yakin verband kein Vertrauensverhältnis. Und nun sucht der Schweizerische Fussballverband einen Nachfolger. Das Profil ist klar: Es soll ein ehemaliger Offensivspieler sein, der den früheren Defensivspieler Yakin im Coaching ergänzt. Er soll Trainerhintergrund haben. Und er soll auch menschlich gerade den offensiven Akteuren viel mit auf den Weg geben können. Und er muss natürlich verfügbar sein.

Nach Informationen von blue News hat der Verband eine Liste mit Namen erstellt. Einer ist Ex-Servette- und Sion-Stürmer Léonard Thurre (46). Ein anderer ist Davide Callà (39), der allerdings beim FC Basel unter Vertrag steht.

Und ein dritter ist Miroslav Klose. Der 45-Jährige ist ein grosser Name im Weltfussball, ist mit 16 Treffern WM-Rekordtorschütze und spielte lange bei Bayern München. Als Trainer hat er die Uefa-Pro-Lizenz, betreute die U17 des FC Bayern. Danach war er Trainer beim SCR Altach in Österreich. Im Moment ist er verfügbar. Yakin und Klose spielten im Jahr 2000 zusammen bei Kaiserslautern.

Nicht auszuschliessen, dass weitere Namen auf die Liste rutschen. Die nächsten Spiele stehen am 23. März in Dänemark und am 26. März in Irland an.