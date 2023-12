In Helsinki schiessen Fans Schneebälle auf die Spieler, Fabian Rieder beweist seinen Zauberfuss und Hattrick-Schütze Pierre-Emerick Aubameyang glänzt mit einem Fallrückzieher – die Highlights aus dem Europapokal.

Schneeball-Attacke in Helsinki

HJK-Goalie Niki Mäenpää wird am Donnerstag mit Bällen eingedeckt. Zum einen von den schiessenden Gegnern, zum anderen aber auch von den angereisten Gästefans aus Aberdeen. Diese machen sich den zusammen geschaufelten Schneehaufen hinter dem Tor zu Nutzen und decken Helsinkis Schlussmann mit Schneebällen ein.

Das Spiel wird gar vorübergehend unterbrochen und der Stadionsprecher warnt, dass bei weiteren Schneeball-Würfen ein Spielabbruch droht. Die Attacke aber scheint sich kurz darauf auszuzahlen. Unmittelbar nachdem die Partie wieder aufgenommen wird, schlägt es prompt hinter Mäenpää ein und Aberdeen markiert den 2:2-Ausgleich. Dreimal darfst du raten, was beim Torjubel aus der Kurve der Aberdeen-Fans geflogen kommt …

Helsinki-Spieler werden von gegnerischen Fans mit Schneebällen beworfen 01.12.2023

Freistoss-Spezialist Rieder schlägt wieder zu

Fabian Rieder zeichnet sich im zweiten Europa-League-Spiel in Folge als Torschütze aus. Nachdem der Schweizer bereits gegen Panathinaikos einen Freistoss dank gütiger Mithilfe des gegnerischen Torhüters direkt verwandelt, wiederholt der 21-Jährige dies im Auswärtsspiel gegen Maccabi Haifa aus einer ähnlichen Position. Nur: Diesmal braucht Rieder keine Hilfe des Torhüters, denn sein Schuss passt haargenau.

Dieses Freistoss-Tor von Fabian Rieder ist das Eintrittsgeld wert 30.11.2023

Aubameyangs grosser Abend

Pierre-Emerick Aubameyang heisst der Mann des spektakulären Spiels zwischen Olympique Marseille und Ajax Amsterdam. Der Gabuner markiert beim 4:3-Heimsieg der Franzosen gleich drei Treffer selbst. Nebst dem Siegtreffer in der 93. Minute gelingt dem 34-Jährigen kurz nach dem Seitenwechsel ein wahres Kunststück.

Marseille – Ajax 4:3 Gruppenphase Europa League, 5. Spieltag 30.11.2023

Pedro Goncalves im Pech

Pedro Goncalves kriegt gegen Atalanta Bergamo die grosse Chance, Sporting Lissabon in der 67. Minute erstmals in Führung zu schiessen. Der 25-Jährige bleibt cool, schiebt die Kugel an Atalanta-Goalie Musso vorbei und will eigentlich schon jubeln. Doch der Ball landet zuerst am rechten, dann am linken Pfosten und springt anschliessend wieder raus. Weil den Portugiesen auch in der restlichen Spielzeit kein Tor mehr gelingt, trennen sich die beiden Teams 1:1 unentschieden.

Pfosten-Pfosten-Schuss von Goncalves 01.12.2023

