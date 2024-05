Schweizer Nationalspieler Andi Zeqiri muss bei Genk nach einem Treffer verletzt auswechseln lassen Keystone

Nach vier Niederlagen in Serie feiert Genk einen wichtigen Sieg im Kampf um die Europacup-Plätze. Beim 1:0 gegen Royal Antwerpen schiesst Andi Zeqiri den einzigen Treffer der Partie.

SDA

Für den 24-jährigen Waadtländer, der in der 28. Minute nach einem schönen Pass in die Tiefe vor dem Goalie die Coolness behielt, war es der siebte Liga-Treffer in dieser Saison. Nach der Pause kehrte der Stürmer, der am Freitag ins 38-Mann-Kader fürs EM-Vorbereitungscamp der Schweiz aufgeboten wurde, aufgrund einer Blessur jedoch nicht aufs Spielfeld zurück. Wie schwer die Verletzung ist, war zunächst nicht bekannt.

Eine Runde vor Schluss belegt Genk mit einem Punkt Vorsprung auf Cercle Brügge den 4. Platz.

«Die grossen Diskussionen folgen erst noch» Murat Yakin hat einen 38-Mann-Kader für die EM bekannt gegeben. Michael Wegmann, Leiter Sport Online, schätzt den Yakin-Kader ein. 17.05.2024

sda