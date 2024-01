Titelverteidiger Real Madrid scheidet in den Achtelfinals des spanischen Cups aus. Die Königlichen scheitern am Stadtrivalen Atlético Madrid mit 2:4 nach Verlängerung.

Real musste schon in der regulären Spielzeit zwei Mal einem Rückstand nachrennen. Joselu rettete sein Team mit dem 2:2-Ausgleich in der 81. Minute in die Verlängerung. Dort trafen für Atlético Klub-Rekordtorschütze Antoine Griezmann (100.) und Rodrigo Riquelme (119.) und besiegelten damit die erste Niederlage von Real Madrid seit 21 Spielen.

Real Madrid muss im Cup-Achtelfinal gegen Stadtrivale Atlético erstmals seit 21 Spielen als Verlierer vom Platz Keystone

Nur wenig Probleme bekundete der FC Barcelona, der mit einem 3:1-Auswärtssieg beim Unterklassigen Unionistas Salamanca die Viertelfinals erreichte.

sda