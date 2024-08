Kylian Mbappé muss auch bei Real Madrid nicht am Hungertuch nagen. IMAGO/ABACAPRESS

Rund eine Milliarde Euro an Gehältern wird in LaLiga ausgeschüttet. Mit Abstand am meisten verdienen kann man bei den Liga-Dominatoren Real Madrid und Barcelona.

Die 504 Kaderspieler der 20 Teams kommen gemäss Berechnungen von «capology» insgesamt auf ein Gehaltsvolumen von 1,08 Milliarden Euro. Das Durchschnittssalär in der obersten spanischen Spielklasse beträgt 2,14 Mio. Euro.

Die Top 10 der bestbezahlten Spieler in LaLiga der Saison 24/25 wird angeführt von Frenkie de Jong. Der Holländer im Dienste von Barcelona kommt auf ein Brutto-Jahresgehalt von 37,5 Millionen Euro. Der 27-Jährige streicht also 721'154 Euro pro Woche ein. Zusätzlich hat der Mittelfeld-Stratege noch Boni in Höhe von 20,21 Mio. Euro in Aussicht.

Platz 2 gehört Teamkollege Robert Lewandowski, der 35-jährige Stürmer kassiert 33,33 Mio. Euro (640'962 Euro pro Woche). Nur auf Rang 3 ist mit 31,25 Mio. Euro (600'962 Euro pro Woche) Reals Neuzugang Kylian Mbappé. Während das Fixgehalt für den Franzosen relativ bescheiden ausfällt, winken ihm noch Boni in der Höhe von 64,58 Millionen Euro.

Rang 4 belegt David Alaba. Der Österreicher bekommt von den Königlichen 22,5 Mio. Euro (432'692 Euro pro Woche) überwiesen. Seine beiden Teamkollegen Jude Bellingham und Vinícius Junior erhalten von Real jährlich je 20,83 Mio. Euro (400'577 Euro pro Woche), zusätzlich sind noch Boni in Höhe von 4,17 Mio. möglich.

Der erste Nicht-Real oder -Barça-Profi ist Jan Oblak. Der slowenische Goalie kassiert von Atlético ebenfalls 20,83 Mio. Euro. Auf Platz acht reiht sich Ilkay Gündoğan ein. Der DFB-Captain erhält vom FC Barcelona 18,75 Mio. Euro (360'577 Euro pro Woche). Rang 9 belegt Reals Federico Valverde, der 16,67 Mio. Euro p.a. verdient (320'577 Euro pro Woche). Sein Torhüter Thibault Courtois bekommt 15 Kisten im Jahr (288'462 Euro pro Woche).

Die Top 10 der bestbezahlten Spieler in LaLiga Frenkie de Jong / 37,5 Mio. € (+ max. 20,21 Mio. Boni) / Barcelona

Robert Lewandowski / 33,33 Mio. € / Barcelona

Kylian Mbappé / 31,25 Mio. € (+ max. 64,58 Mio. Boni) / Real Madrid

David Alaba / 22,5 Mio. € / Real Madrid

Jude Bellingham / 20,83 Mio. € (+ max 4,17 Mio. Boni) / Real Madrid

Vinícius Júnior / 20,83 Mio. € (+ max. 4,17 Mio. Boni) / Real Madrid

Jan Oblak / 20,83 Mio. € / Atlético Madrid

Ilkay Gündoğan / 18,75 Mio. € / Barcelona

Federico Valverde / 16,67 Mio. € / Real Madrid

Thibaut Courtois / 15 Mio. € / Real Madrid Mehr anzeigen

So viel kassieren die LaLiga-Schweizer

Auf Platz 57 findet sich Djibril Sow wieder. Der 27-jährige Mittelfeldspieler hat in Sevilla ein Basisgehalt von 4,17 Mio. (80'192 Euro pro Woche). Zusätzlich sind noch Boni in Höhe von 830'000 Euro möglich. Knapp nicht in die Top-100 schafft es Ricardo Rodriguez, der neu für Real Betis spielt. Dem Nati-Verteidiger winken im Jahr 2,5 Millionen Euro (48'077 Euro pro Woche).

Auf Rang 200 ist Eray Cömert, der für die kommende Spielzeit von Valencia an Aufsteiger Real Valladolid ausgeliehen wurde. Der 26-jährige Verteidiger, der bei den 'che' noch einen Vertrag bis 2026 hat, verdient 1,1 Mio. Euro (21'154 Euro pro Woche).

Djibril Sow und Eray Cömert im Nati-Trikot. KEYSTONE

Die Schweizer Gehaltstabelle in LaLiga Djibril Sow (57.) / 4,17 Mio. € / Sevilla

Ricardo Rodriguez / 2,5 Mio. € / Real Betis

Eray Cömert (200.) / 1,1 Mio. € / Real Valladoid (Leihe – Valencia) Mehr anzeigen

