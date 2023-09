Cömert bezwingt Mvogo Mit seinem ersten Tor seit fast einem Jahr bringt Eray Cömert Nantes gegen Lorient auf die Siegerstrasse. Beim 5:3-Erfolg trifft der Schweizer Innenverteidiger per Kopf zum 2:1 fürs Heimteam. 23.09.2023

Damit läutete er eine spektakuläre zweite Halbzeit ein, in der insgesamt sechs Treffer fielen. Unter anderem erzielte der im Sommer von Zürich zu Lorient gewechselte Aiyegun Tosin seinen zweiten Treffer in der Ligue 1. Nantes zweiten Sieg in der laufenden Meisterschaft konnte er jedoch ebenso wenig verhindern wie Schweizer Nationalgoalie Yvon Mvogo, den bei den Gegentreffern keine Schuld traf.

sda