Fabian Rieder (rechts) zeigte sein Können mit Rennes erstmals vor Heimpublikum. Bild: Imago

Fabian Rieder ist zu seinem ersten Heimeinsatz für Rennes gekommen. Der von den Young Boys in die Bretagne transferierte Schweizer Internationale wurde gegen Lille in der 64. Minute beim Stand von 0:2 eingewechselt. In den letzten 20 Minuten glich Rennes noch zum 2:2 aus.

Vor der Nationalmannschafts-Pause hatte Rieder beim torlosen Remis gegen Brest mit einem Kurzeinsatz sein Debüt in der Ligue 1 gefeiert.

Rennes hat nach fünf Ligue-1-Runden einen Sieg und vier Unentschieden auf dem Konto. Weiter geht es für das Team von Trainer Bruno Genesio am Donnerstag in der Europa League daheim gegen Maccabi Haifa. Gegen die Israelis bestritt Rieder Ende August in der Champions-League-Qualifikation seine letzten beiden Partien für YB.

sda