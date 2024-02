Gennaro Gattuso ist nach fünf Monaten wieder ohne Trainerjob Keystone

Gennaro Gattuso ist nicht mehr Trainer von Olympique Marseille. Der ehemalige Sion-Coach muss seinen Posten beim schwächelnden Ligue-1-Klub räumen.

Dem 46-jährigen Italiener, der 2006 als Spieler Weltmeister wurde und dessen erste Trainerstation 2013 der FC Sion war, wurde eine Resultatkrise zum Verhängnis.

Marseille hat seit dem 7. Januar kein Pflichtspiel mehr gewonnen und ist in der Ligue 1 auf Platz 9 abgerutscht. Das 0:1 am Sonntag beim überraschenden Tabellenzweiten Brest war für die Südfranzosen die siebente Partie in Folge ohne Sieg.

Wer Gattuso bei Olympique Marseille beerbt, steht noch nicht fest. Der Italiener hatte das Traineramt beim französischen Traditionsklub erst Ende September als Nachfolger des Spaniers Marcelino angetreten.

sda