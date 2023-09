Hier erzielt Noah Okafor sein erstes Pflichtspieltor für AC Milan

Noah Okafor steht bei AC Milan erstmals in einem Serie-A-Spiel in der Startelf. Und der Schweizer Nati-Spieler dankt das Vertrauen zurück, in der 40. Minute markiert er das zwischenzeitliche 1:1.

27.09.2023