Lorient – Monaco 2:2 Ligue 1, 5. Spieltag, Saison 23/24 17.09.2023

Die AS Monaco steht in der Ligue 1 auch nach fünf Runden ungeschlagen an der Tabellenspitze – obwohl gegen Lorient der vierte Sieg in der 98. Minute entgleitet.

Romain Faivre traf in der 98. Minute zum 2:2 für das Team von Goalie Yvon Mvogo, der sich selbst beim zweiten Gegentreffer durch Florian Balogun in der kurzen Ecke hatte erwischen lassen. Der Ex-Zürcher Aiyegun Tosin erzielte bei seinem Startelf-Debüt nach 93 Sekunden seinen ersten Treffer für Lorient.

Bei Monaco war Philipp Köhn bei beiden Gegentoren machtlos. Denis Zakaria wurde eine Viertelstunde vor dem späten Ausgleich ausgewechselt, Breel Embolo fällt mit einem Kreuzbandriss noch länger aus.

Marseille – Toulouse 0:0 Ligue 1, 4. Spieltag, Saison 23/24 17.09.2023

sda