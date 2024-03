PSG-Coach Enrique scherzt über Transfer-Gerücht: «Rafa Leão? Ist das ein Sänger?» Nach dem Abgang von Kylian Mbappé im Sommer, muss sich PSG nach einem Ersatz umschauen. Auf der Liste soll unter anderem Rafael Leão stehen, der in dieser Saison bei Milan auf 17 Scorerpunkte kommt. 01.03.2024

PSG-Trainer Luis Enrique ist zuversichtlich, auch nächste Saison kompetitiv zu sein, obwohl man dann wahrscheinlich ohne Kylian Mbappé antreten muss.

PSG-Superstar Kylian Mbappé soll gemäss diverser Medienberichte seine Zukunft geregelt und einen Vertrag bei Real Madrid unterschrieben haben. Auch Zahlen des sich anbahnenden Mega-Deals sind schon im Umlauf: Der 25-Jährige kassiert offenbar eine Vertragsunterschrifts-Prämie in Höhe von 150 Millionen Euro. Die sogenannte «Signing Fee» soll entsprechend der Vertragslaufzeit über fünf Jahre ausgezahlt werden.

Ein Abgang der Klub-Ikone wäre nicht nur für die PR-Abteilung und Präsident Nasser Al-Khelaifi ein herber Verlust, sondern auch für PSG-Coach Luis Enrique. Schliesslich garantierte ihm der Weltmeister von 2018 Tore am Laufmeter.

Als Ersatz soll gemäss Gerüchten Milan-Profi Rafael Leão auf dem Einkaufszettel stehen. Der 24-Jährige kommt in dieser Saison für seinen Verein auf 17 Scorerpunkte. Enrique scherzte nun auf die Frage zum angeblichen Interesse am portugiesischen Stürmer: «Ist das ein Sänger?»

Luis Enrique versprüht Optimismus

Der Spanier will sich nach eigener Aussage davor hüten, über Spieler zu sprechen, die nicht bei PSG angestellt sind. Er blickt dem drohenden Mbappé-Abgang optimistisch entgegen. «Wenn alles nach Plan läuft, bin ich mir sicher, dass wir in der kommenden Saison ein sehr viel besseres Team haben werden. Davon bin ich wirklich überzeugt. In der Defensive, im Angriff, physisch und auch vom taktischen Standpunkt her. Wir werden besser sein. Keine Zweifel.» Sein Fazit: «Der Gedanke, dass PSG nächste Saison schwächer sein könnte, kommt mir überhaupt nicht in den Sinn.»

PSG-Coach Luis Enrique stellt sich auf ein Leben ohne Kylian Mbappé ein. Bild: IMAGO/Beautiful Sports

Trübsal blasen ist in der Tat nicht angebracht, hat man aktuell doch bereits spannende und hochtalentierte Talente, die das Zeug zu Weltstars haben. Aller voran der 17-jährige Warren Zaïre-Emery, der in der Zentrale bereits eine wichtige Rolle einnimmt. Und mit Xavi Simons, der aktuell an RB Leipzig ausgeliehen ist, hat man einen zweiten kommenden Superstar unter Vertrag. «Wir sind mit all diesen Spielern in Kontakt und behalten sie im Auge, wie zum Beispiel Xavi Simons», hält Enrique fest.

Im Angriff soll ebenfalls aufgerüstet werden. Neben Leão geistern auch die Namen von Napolis Victor Osimhen und Uniteds Marcus Rashford herum. Auf der Torhüter-Position ist Gregor Kobel offenbar ein Thema.

In der laufenden Spielzeit darf man aber noch auf die Fertigkeiten von Mbappé zählen. Am Freitagabend muss Leader PSG auswärts bei Monaco ran. Das Heimteam muss dabei auf den formstarken Denis Zakaria verzichten. Der Nati-Spieler fehlt seinem Team aufgrund einer Gelbsperre.