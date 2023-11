Reims – PSG 0-3 Ligue 1, 12ème journée, Saison 23/24 11.11.2023

Paris Saint-Germain schafft dank Kylian Mbappé den Sprung zurück an die Tabellenspitze der Ligue 1. Der Stürmer erzielt beim 3:0-Sieg bei Stade Reims alle Tore.

Schon in der dritten Minute brachte Mbappé die Pariser per Direktabnahme in Führung. Nach dem Seitenwechsel sorgte er mit seinen Saisontoren 12 und 13 für klare Verhältnisse zugunsten des Meisters, der seinen Qualitätsverlust nach dem grossen Umbruch im Sommer noch nicht restlos zu kaschieren vermag.

Bei einem Lattenschuss wäre Mbappé fast noch ein vierter Treffer gelungen. Auch so zog PSG in der Tabelle an Nice vorbei, das sich am Freitag bei Montpellier mit einem 0:0 begnügen musste.

sda