Mbappé trainiert bei PSG zurzeit ausserhalb der 1. Mannschaft. IMAGO/ZUMA Wire

PSG schliesst Kylian Mbappé aus dem Mannschaftstraining aus. Mbappé will zu Real Madrid. Während PSG mit einem zu tiefen Angebot der Madrilenen rechnet, stellen die Spanier ganz andere Forderungen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kylian Mbappé bleibt das Training mit der 1. Mannschaft von PSG verwehrt – als Konsequenz davon, dass er seinen Vertrag nicht verlängert hat.

So dürfte der französische Knipser PSG zum Saisonstart gegen Lorient fehlen.

Mbappé liebäugelt mit einem Transfer zu Real Madrid. Bevor die Madrilenen aber ein Angebot abgeben, wollen die Spanier, dass Mbappé seinen Wechselwunsch öffentlich ausdrückt. Mehr anzeigen

Verzichtet Paris St.-Germain zum Saisonstart tatsächlich auf Superstar Kylian Mbappé? Die Zeichen zumindest deuten darauf hin. Der französische Meister liess den 24-jährigen Torjäger während der Asien-Reise in Paris, nun bleibt Mbappé auch dem Training der 1. Mannschaft fern. Stattdessen muss Mbappé mit den «Lofteurs», der Trainingsgruppe 2, trainieren.

Der Grund: Vor wenigen Wochen hat Kylian Mbappé den PSG-Verantwortlichen mitgeteilt, dass er sein bis 2024 gültiges Arbeitspapier nicht vorzeitig verlängern wolle. Für PSG ein harter Schlag. Laut «L'Équipe» wolle der Verein nur auf Spieler setzen, die sich für die Institution und das Kollektiv engagieren.

PSG unterbreitet Mbappé Angebot mit «garantierter Verkaufsklausel»

So ist davon auszugehen, dass Mbappé auch zum Saisonstart am kommenden Wochenende gegen Lorient fehlen wird. Auch darüber hinaus dürfte PSG auf andere Stürmer setzen, solange die Transferfenster (bis 1. September) geöffnet sind.

Mbappé in einem Jahr ablösefrei ziehen zu lassen, ist für den Hauptstadt-Klub keine Option. Dem Bericht zufolge haben die Pariser ihrem Stürmer ein Verlängerungsangebot mit «garantierter Vertragsklausel» unterbreitet. Doch die Ziele Mbappés scheinen klar: Er will weg – bei Auslauf des Vertrags oder noch in diesem Sommer. In der Pipeline: Real Madrid. Und die Königlichen befinden sich in einer komfortablen Ausgangslage, denn PSG steht unter Zugzwang. Der «L'Équipe» zufolge rechnen die PSG-Bosse mit einem Angebot von Real Madrid kurz vor Ende der Transferperiode, das zu niedrig sein wird.

Real Madrid will, dass Mbappé zuerst Wechselwunsch öffentlich ausdrückt

Real Madrid will den Parisern aber erst dann ein Angebot für Mbappés Dienste unterbreiten, wenn sich Mbappé öffentlich für einen Wechsel nach Spanien ausspricht. Bereits vor zwei Jahren stand ein Wechsel des Vize-Weltmeisters zu Real im Raum, Mbappé wurde aber bei einem 300-Millionen-Euro-Angebot von PSG schwach und stimmte einer Verlängerung zu. Sollte Mabppé diesmal seinen Wechselwunsch zu den Madrilenen ausdrücken, sollen die Madrilenen um Präsident Florentino Perez sogar bereit sein, bis zu 200 Millionen Euro zu zahlen.