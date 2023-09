Dominique Aegerter verletzt sich in Frankreich an der Hand. Keystone

Dominique Aegerter landet an der Superbike-WM in Magny-Cours im Spital. Der Berner verletzt sich bei einem Sturz an der Hand.

Dominique Aegerter erlebte in der Superbike-WM in Magny-Cours ein Wochenende zum Vergessen. Nach Platz 11 im ersten Rennen am Samstag endete das zweite am Sonntag beim Sieg des spanischen Gesamtführenden Alvaro Bautista im Spital.

Aegerter kollidierte in einer Kurve unverschuldet mit dem Briten Scott Redding, blieb liegen und signalisierte Schmerzen an der Hand. Der 32-Jährige wurde mit einer Trage abtransportiert und für weitere Untersuchungen ins Spital gebracht. Das Rennen wurde nach einem Unterbruch neu gestartet und Redding für sein Manöver sanktioniert.

Nach dominanten Jahren mit WM-Titeln in der Supersport-Kategorie geriet Aegerters Vorhaben, auch in der höheren Superbike-Klasse vorne mitzumischen, nach verheissungsvollem Frühling etwas ins Stocken. Durch den Nuller rutschte der Schweizer in der Gesamtwertung auf den 9. Platz ab.

sda