Die Sauber-Piloten waren teils so langsam unterwegs, dass sie von den Kameras gar nicht mehr eingefangen wurden. Imago

Red Bull tritt auch im Grand Prix von Saudi-Arabien dominant auf. Wie vor Wochenfrist beim Saisonauftakt in Bahrain gewinnt Max Verstappen vor Sergio Perez. Dritter wird Charles Leclerc im Ferrari.

Der zweite Doppelsieg in der noch jungen Saison war zugleich der 30. in der Geschichte des Teams Red Bull, das wegen des dreckigen Machtkampfs in der Führungsebene seit Wochen auch abseits der Rennstrecken für Schlagzeilen sorgt.

Verstappens Siegesserie hält

Bei der Jagd nach Erfolgen und schnellen Runden macht den Roten Bullen aber nach wie vor keiner etwas vor. Max Verstappen wurde auf dem Stadtkurs in Jeddah zum zweiten Mal nach 2022 als Erster abgewunken. Saisonübergreifend ist der Weltmeister der letzten drei Jahre bereits wieder bei neun Siegen am Stück angelangt. Zur Erinnerung: Vergangene Saison stellte der Niederländer mit 19 von 22 gewonnenen Grands Prix einen Rekord auf.

Bei seinem jüngsten Triumph liess sich Verstappen auch von einer frühen Safety-Car-Phase, ausgelöst durch einen Einschlag in die Reifenstapel des Aston Martin von Lance Stroll, nicht von der Siegerstrasse abbringen. Der aus der Pole-Position losgefahrene Dominator musste seine Führung nach einem vorgezogenen Boxenstopp zwar kurzfristig an Lando Norris im McLaren abgeben, doch zu Beginn von Runde 13 zog Verstappen mit hohem Tempoüberschuss auf der Start-/Zielgeraden wieder am Engländer vorbei. Damit war der Weg zu seinem 56. Grand-Prix-Sieg in der Formel 1 frei.

Sauber erneut ohne Punkte

Die Fahrer des Teams Sauber reihten sich im Flutlichtrennen auf dem Stadtkurs von Jeddah ganz hinten ein. Valtteri Bottas wurde Siebzehnter, Zhou Guanyu Achtzehnter und damit Letzter.

sda