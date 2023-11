Das sagt Hamilton zu den Spekulationen um einen Red-Bull-Wechsel

Lewis Hamilton kommt auf der Rennstrecke Yas Marina an. Bild: dpa

Lewis Hamilton dementiert das Gerücht, er habe sich Red Bull anerboten. Für ihn wäre es aber kein Problem, mit dem derzeit überragenden Max Verstappen in einem Team zu fahren. Das Thema lodert weiter.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Gemäss Teamchef Christian Horner soll Lewis Hamilton in junger Vergangenheit den Kontakt mit Red Bull gesucht haben.

Der Brite dementiert dies und schildert seine Version der Geschichte: «Ich bin nicht an sie herangetreten. Christian hat mir eine Nachricht geschickt.»

Für Max Verstappen ist derweil klar, dass Hamilton nicht sein Teamkollege wird. «Es passiert nicht. Es ergibt keinen Sinn, Storys zu erfinden, die nicht passieren», sagt der Niederländer darauf angesprochen. Mehr anzeigen

Ein am Mittwoch veröffentlichter Artikel der britischen Zeitung «Daily Mail» sorgt in der Formel 1 für Aufsehen. Darin behauptet Red-Bull-Teamchef Christian Horner, das Lager von Lewis Hamilton habe in Vergangenheit die Fühler in Richtung eines Red-Bull-Engagements ausgestreckt. «Sie sind ein paar Mal an uns herangetreten. Zuletzt haben sie Anfang dieses Jahres angefragt, ob Interesse besteht», so Horner.

Die angezettelten Spekulationen weist Hamilton aber entschieden zurück. «Nein, ich bin nicht an sie herangetreten. Christian hat mir eine Nachricht geschickt», lautet die Version des 38-Jährigen, der gemäss eigenen Aussagen keine Ahnung hat, was der Red-Bull-Teamchef meint. «Ich habe mit allen Mitarbeitern meines Teams gesprochen. Niemand hat sie kontaktiert, sondern sie sind an uns herangetreten.»

"C'est complètement faux. Par contre, Christian m'a contacté plus tôt dans l'année"



🚨 Lewis Hamilton réagit aux déclarations de Christian Horner, qui affirme qu'il aurait contacté Red Bull avant de renouveler son contrat chez Mercedes 🚨#AbuDhabiGP pic.twitter.com/CVTGgfmiJZ — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) November 23, 2023

Für die Aussagen von Horner hat Hamilton dennoch eine Erklärung: «Es gibt eine Menge Leute, die in Gesprächen gern mal meinen Namen fallen lassen, weil sie wissen, dass es Wellen schlägt. Wenn dir langweilig ist und dich keiner beachtet, dann erwähnst du halt einfach mal meinen Namen.»

Verstappen: «Nein, es passiert nicht»

Allerdings zweifelt Hamilton daran, dass Max Verstappen Gefallen an der Vorstellung eines gemeinsamen Teams finden könnte. Für sich sieht der britische Rekordweltmeister keine Schwierigkeiten, mit dem derzeit dominierenden alten und neuen Champion in einem Team zu fahren.

«Ich wäre mehr als happy, im gleichen Auto gegen Max anzutreten. Das wäre wunderbar», sagte er mit Blick auf die dann für beide praktisch gleiche Ausgangssituation. «Aber ich denke, er will mich nicht als seinen Teamkollegen.» Und der Superstar von Mercedes sagte es mit einem Lächeln. Er wird auch 2024 und 2025 für das Mercedes-Team fahren.

Davon ist auch Verstappen überzeugt. Am Donnerstag auf die Gerüchte angesprochen, winkt der Niederländer ab: «Nein. Es passiert nicht. Es ergibt keinen Sinn, Storys zu erfinden, die nicht passieren.»

Saisonfinale am Sonntag

Am Sonntag steigt in Abu Dhabi das grosse Saison-Finale der Formel 1. Dort, wo Hamilton vor zwei Jahren eine seiner schwersten Niederlagen hinnehmen musste, als er gegen Verstappen im letzten Rennen in der letzten Runde infolge einer viel diskutierten Rennleiter-Entscheidung überholt und entthront worden war.

Dass Red Bull Racing wenig später noch mal das Video bei Instagram hochlud, dass Horner Sekunden während der entscheidenden Rennphase und beim Triumph Verstappens 2021 zeigte, kann natürlich nur ein Zufall gewesen sein, muss es aber nicht. Klar ist, dass die ohnehin stets angespannte Stimmung zwischen dem aktuellen Branchenführer Red Bull und dem zuvor dominierenden Mercedes-Team über die Winterpause nur geringfügig abkühlen dürfte.

lbe/dpa