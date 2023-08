Max Verstappen kann beim Heimrennen auf eine riesige Fangemeinde zählen Keystone

Max Verstappen sichert sich zur Freude seiner grossen Fangemeinde auch beim Heimrennen in Zandvoort den besten Startplatz. Alfa Romeo enttäuscht im Qualifying zum Grand Prix der Niederlande.

Verstappen war im Red Bull einmal mehr eine Klasse für sich und distanzierte die Konkurrenz um fünf Zehntel und mehr. Der Niederländer war auf seiner schnellsten Runde auf abtrocknender Strecke 0,537 Sekunden schneller als der zweitplatzierte Lando Norris im McLaren.

Albon überrascht, Hamilton weit zurück

In der zweiten Startreihe werden George Russell im Mercedes und überraschend Alexander Albon im Williams Aufstellung nehmen. Verstappens Teamkollege Sergio Perez musste sich hinter Fernando Alonso im Aston Martin mit Rang 6 begnügen. Lewis Hamilton im zweiten Mercedes verpasste als 13. den Sprung in den dritten und letzten Teil der Qualifikation. Dieser musste nach Unfällen von Logan Sargeant im Williams und Charles Leclerc im Ferrari gleich zwei Mal für längere Zeit unterbrochen werden.

Verstappen sicherte sich zum achten Mal in diesem Jahr den besten Startplatz – und zum 28. Mal insgesamt. Gewinnt er am Sonntag in Zandvoort wie in den beiden Jahren zuvor auch den Grand Prix, würde er seine Siegesserie weiter ausbauen. Es wäre sein neunter GP-Sieg in Folge. Sein Vorsprung in der WM-Wertung auf den zweitplatzierten Perez nach 12 von 22 Saisonrennen beträgt 125 Punkte. Ein Sieg wird mit 25 Punkten belohnt.

Alfa Romeo mit viel Rückstand

Für die Fahrer des Teams Alfa Romeo setzte es eine grosse Enttäuschung ab. Sowohl Zhou Guanyu wie auch Valtteri Bottas im anderen Hinwiler Auto schieden bereits nach dem ersten Teil der Qualifikation aus. Der Chinese und der Finne nehmen das erste Rennen nach der vierwöchigen Sommerpause von den Positionen 16 und 19 in Angriff.

sda