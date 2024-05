Max Verstappen startet zum siebten Mal in Folge zu einem Grand Prix Keystone

Max Verstappen startet erstmals aus der Pole-Position zum Grand Prix von Miami. Der Weltmeister im Red Bull entscheidet das Duell im Qualifying gegen Charles Leclerc im Ferrari für sich.

Im dritten Anlauf klappte es für endlich mit der ersten Pole-Position für den Grand Prix von Miami. Vor zwei Jahren bei der Formel-1-Premiere rund um das Stadion des Football-Teams Miami Dolphins hatte es Verstappen zu Startplatz 3 gereicht, vor zwölf Monaten war ihm lediglich Startplatz 9 geblieben. Gewonnen hatte er die beiden Rennen trotzdem.

Gut vier Stunden nach seinem Sieg im Sprint setzte Verstappen mit der Premiere seine Serie fort. Er wird zum siebten Mal in Folge von ganz vorne zu einem Grand Prix losfahren. Damit hat er in zwei Wochen in Imola, wo der Grosse Preis der Emilia Romagna im Programm steht, die Möglichkeit, die Bestmarke von Ayrton Senna zu egalisieren. Der Brasilianer hatte sich Ende der Achtzigerjahre saisonübergreifend acht Mal ohne Unterbruch den besten Startplatz gesichert.

Verstappen war auf seiner besten Runde in der entscheidenden Phase der Qualifikation 14 Hundertstel schneller als der Monegasse Leclerc. In der zweiten Startreihe werden der Spanier Carlos Sainz im anderen Ferrari und Verstappens mexikanischer Teamkollege Sergio Perez Aufstellung nehmen.

Das Duo des Teams Sauber hatte auf der Strecke ein weiteres Mal nach der ersten Tranche des Qualifyings Dienstschluss. Der Finne Valtteri Bottas wird zum Grand Prix von Platz 16 losfahren, Zhou Guanyu von Platz 19. Der Chinese, der zum neunten Mal in Folge nach den ersten 18 Minuten scheiterte, war als Letzter geführt worden.

Zhou macht in der Startaufstellung aber eine Position gut, weil Daniel Ricciardo im Visa um drei Plätze zurückversetzt wird. Der Australier wird für ein unerlaubtes Überholmanöver im Grossen Preis von China vor zwei Wochen belangt.

