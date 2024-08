Giulia Gwinn (rechts) erzielt im Bronze-Spiel das einzige Tor der Partie. Imago

Im Fussballturnier der Frauen gewinnt Deutschland das Spiel um die Bronzemedaille in Lyon gegen Weltmeister Spanien 1:0.

SDA

Giulia Gwinn erzielte vom Penaltypunkt aus in der 65. Minute das einzige Tor des Spiels. Die deutsche Torhüterin Ann-Katrin Berger parierte in der 99. Minute einen Elfmeter der Spanierinnen. Für Trainer Horst Hrubesch (73) war es ein glänzender Abschluss. 2016 in Rio holte Hrubesch mit dem Männer-Team Olympia-Silber. Deutschland holte damals in Brasilien sogar Gold. Nun sicherten sich Deutschlands Fussballerinnen zum vierten Mal nach 2000, 2004 und 2008 die Bronzemedaillen.

Das deutsche Frauen-Nationalteam wird nun von Christian Wück übernommen, was schon seit längerer Zeit feststeht. Bis zur Europameisterschaft in der Schweiz steht dem deutschen Team ein grösserer Umbruch bevor.

Horst Hrubesch, einst Spieler und entscheidender Torschütze in einem EM-Final, beendet mit Olympia-Bronze mit 73 Jahren seine Trainerkarriere. Keystone

