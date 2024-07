Rekordschwimmer Michael Phelps mit einem (kleinen) Teil seiner Medaillensammlung Keystone

Am kommenden Freitag beginnen die Olympischen Spiele in Paris. Zeit sich an einige denkwürdige Momente zu erinnern und die grössten Athleten der Geschichte nochmal hochleben zu lassen.

Martin Abgottspon Martin Abgottspon

Die ersten Olympischen Spiele

Die erste Ausgabe der modernen Olympischen Spiele fand 1896 in Athen, Griechenland, statt. Die vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) organisierten Spiele hatten zum Ziel, die alten griechischen Olympischen Wettkämpfe wieder aufleben zu lassen. Neun Sportarten wurden ausgetragen: Leichtathletik, Radsport, Fechten, Turnen, Gewichtheben, Ringen, Schwimmen, Tennis und Schießen. 241 Athleten (alle Männer) aus 14 Ländern nahmen daran teil.

Start des Hundertmeter-Finals im Jahr 1896 in Athen. Imago

Der erste weibliche Auftritt

1900 nahmen zum ersten Mal Frauen an den Olympischen Spielen teil, mit nur 22 Teilnehmerinnen in fünf Sportarten (Tennis, Segeln, Krocket, Reiten und Golf). Bei diesen Spielen, die interessanterweise auch in Paris stattfanden, ging Charlotte Cooper in die Geschichte ein, als sie als erste Frau Gold im Tennis gewann.

Charlotte Cooper war die erste Frau, die an Olympischen Spielen eine Goldmedaille gewann. Imago

Entstehung des Marathons

Der moderne Marathon geht auf den legendären Lauf des Pheidippides zurück, ein griechischer Soldat, der von Marathon nach Athen lief, um den Sieg über die Perser zu verkünden. Er lief etwa 40 Kilometer, eine Distanz, die sich heute beim modernen Marathon wiederfindet.

Die offizielle Marathon-Distanz

Die offizielle Marathondistanz wurde bei den Olympischen Spielen 1908 in London festgelegt. Der Lauf begann am Schloss Windsor und endete vor der königlichen Loge im Olympiastadion, damit die königliche Familie bei Regen im Trockenen bleiben konnte. Interessanterweise hatte diese Strecke eine Länge von exakt 42,195 Kilometern, womit die Distanz festgelegt wurde.

Der Marathon von London war zeitgleich auch massgebend für die Distanz, die bis heute Bestand hat. Imago

Eine glatte 10

Die rumänische Turnerin Nadia Comaneci war die erste Athletin in der Geschichte der Olympischen Spiele, die eine glatte 10 erhielt. Dies gelang ihr bei den Olympischen Spielen 1976 in Montreal am Stufenbarren im Alter von 14 Jahren. Die digitale Anzeigetafel hatte nur drei Ziffern, sodass die Kampfrichter die tadellose Wertung nicht anzeigen konnten.

Nadia Comaneci zeigt am Stufenbarren 1976 eine Darbietung, die seinesgleichen sucht. Die Juroren belohnten sie mit der Maximalnote von 10. Imago

Der grösste Medaillensammler aller Zeiten

Michael Phelps, der als der grösste Sportler aller Zeiten gilt, erreichte seinen Höhepunkt bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking im Alter von 23 Jahren. 23 Gold-, drei Silber- und zwei Bronzemedaillen im Schwimmen machen ihn zum erfolgreichsten Medaillengewinner der olympischen Geschichte.

Total 28 Medaillen räumte Michael Phelps an den Olympischen Spielen ab. Imago

Die Olympische Fackel, eine besondere Flamme

Die olympische Fackel, vielleicht das wichtigste Symbol der Olympischen Spiele, symbolisiert die Einheit und den Frieden zwischen den Nationen. Sie wird im Tempel der Hera in Olympia, Griechenland, mit Hilfe der Sonnenstrahlen entzündet.

Das Olympische Feuer zu entzünden ist eine ganz besondere Ehre. Imago

Mehr als nur eine Flagge

Die fünf olympischen Ringe stehen für die fünf bewohnten Kontinente, und die sechs Farben der Flagge (blau, schwarz, rot, gelb, grün in den Ringen und der weisse Hintergrund) wurden gewählt, weil alle Flaggen der Welt mindestens eine dieser Farben haben.

Auftritt der Maskottchen

Die olympischen Maskottchen sind eine Hauptattraktion des Merchandisings und repräsentieren die Eigenschaften des Austragungsortes. Das erste Maskottchen, Waldi, wurde für die Spiele 1972 in München erschaffen.

Waldi war das erste Maskottchen bei Olympischen Spielen im Jahr 1972. Imago

Das Pariser Maskottchen

Das Maskottchen der diesjährigen Ausgabe heißt Phryge Olympic. Diese Figur wurde von den phrygischen Mützen inspiriert, die auch als Freiheitsmützen bekannt sind und ein historisches Symbol für Freiheit und die Revolution in Frankreich darstellen.

Schon Wochen vor den Spielen pilgern die Pariser Maskottchen durch die Pärke der Stadt. Imago

Neue Sportarten in Paris

In Paris 2024 werden vier neue Disziplinen eingeführt: Breakdance, Skateboarden, Surfen und Klettern.