Die Prämien für Erfolge bei den Olympischen Spielen unterscheiden sich von Nation zu Nation. Besonders grosszügig zeigen sich die Philippiner, wie das Beispiel von Turn-Star Carlos Edriel Yulo zeigt.

«Es ist so verrückt, ich weiss nicht, was ich jetzt fühlen soll», sagt Carlos Edriel Yulo am Sonntag nach dem Gewinn seiner zweiten Goldmedaille in Paris. Vor seinem Sieg im Sprung konnte der 24-Jährige von den Philippinen schon im Bodenturnen triumphieren.

Yulo wurde damit zum ersten Filipino überhaupt, der an Olympischen Spielen Gold im Turnen erringen konnte. Wie gross der Stolz seiner Nation ist, zeigt die lange Liste der Belohnungen, die nun auf Yulo warten.

Medienberichten zufolge kriegt der Turner für seine Olympia-Erfolge nicht nur 10 Millionen philippinische Pesos von der Regierung (knapp 151'000 Schweizer Franken), sondern auch eine Reihe weiterer Zugaben:

Der Bonus für Carlos Edriel Yulo 10 Millionen philippinische Pesos (151'000 Franken) von der Sportkommission

3 Millionen Pesos (45'000 Franken) von der Abgeordnetenkammer

Ein vom Staat finanziertes Haus

Eine komplett eingerichtete Wohnung im Wert von umgerechnet 360'000 Franken in einem Reichenviertel in der Nähe der Hauptstadt Manila

Lebenslange Vorräte an Speisen von zahlreichen Restaurants auf den Philippinen

Ein iPhone 16

Kostenlose lebenslange Darmspiegelungen – aber erst, wenn er 45 Jahre alt ist Mehr anzeigen

«Ich bin wirklich gesegnet und dankbar», sagt Yulo den Reportern nach dem grössten Sieg seiner Karriere. Auf die Frage, ob er nun zwei Häuser bekommen werde, eines für jede Goldmedaille, anwortet er: «Ich glaube schon, aber ich sollte wirklich überprüfen, ob das stimmt.»

Bonus für Schweizer Medaillengewinner hält sich in Grenzen

Rein finanziell lohnt sich eine Olympia-Medaille übrigens in Singapur am meisten. Für Gold gibt's da eine Prämie von 740'000 Franken, für Silber 370'000 und für Bronze 185'000 Franken.

Die Schweiz bleibt da im Vergleich noch ziemlich bescheiden. Chiara Leone kriegt laut dem «Tagesanzeiger» für ihre Goldmedaille 55'000 Franken, Springereiter Steve Guerdat für Silber 44'000 und die Bronze-Gewinner wie Schwimmer Roman Mityukov 33'000 Franken.

Während bei den meisten Ländern nur die Medaillengewinner belohnt werden, kriegen in der Schweiz selbst Achtplatzierte noch Prämien. Es gibt auch Nationen, die ihren Athleten gar keinen Bonus zahlen. Dazu gehören unter anderem Grossbritannien, Island, Neuseeland, Norwegen und Schweden.

