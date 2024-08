«Sehr zufrieden» – Schweizer Delegationsleiter Stöckli zieht Schlussbilanz Acht Medaillen in sieben verschiedenen Sportarten, 32 Diplome in 17 verschiedenen Sportarten, 9 vierte Plätze – Ralph Stöckli, Chef de Mission der Olympischen Spiele in Paris, ist mit diesem Ergebnis «sehr zufrieden». 11.08.2024

Nie in diesem Jahrhundert gab es für die Schweizer Olympiadelegation mehr vierte Plätze. Mit grossem Abstand.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Paris holt die Schweiz acht Medaillen, neunmal gibt es einen 4. Platz.

In diesem Jahrhundert gab es für die Schweizer Olympiadelegation nie mehr vierte Plätze als nun in Paris.

Der Schweizer Dominic Lobalu lief über 5000 m ebenfalls auf den 4. Platz, allerdings startete er für das Olympia-Flüchtlingsteam. Mehr anzeigen

Als «chocolat» bezeichnen die Romands etwas beschönigend das knappe Verpassen des Podests, also den 4. Rang. Und in Paris sammelte das Schokoladenland Schweiz ganz viele von diesen unerwünschten Platzierungen.

2000 in Sydney waren es vier 4. Plätze, vor drei Jahren in Tokio ebenfalls. Mehr gab es an den letzten sieben Sommerspielen nie. In Paris landete nun gleich neunmal eine Schweizerin oder ein Schweizer gleich neben dem Podest – von Martin Dougoud im Kajak-Einer zum Auftakt bis zur Siebenkämpferin Annik Kälin am Freitagabend.

Die Leichtathleten sammelten gleich drei «lederne Auszeichnungen». Und als ob er seine geglückte Integration in der Schweiz unterstreichen wollte, lief auch noch der «nur» für das Olympia-Flüchtlingsteam startberechtigte Dominic Lobalu über 5000 m auf den 4. Platz.

Immerhin: Viele Schweizer Athleten schafften es auch auf die andere Seite der ungeliebten Trennlinie zwischen Erfolg und Enttäuschung. Fünfmal gab es Bronze zu feiern.

