Schwerer Sturz von Steeple-Läufer Girma Der Äthiopische Topfavorit Lachema Girma stolpert in der Schlussphase des 3000-Meter-Hindernislauf verheerend und zieht sich dabei Kopfverletzungen zu. 08.08.2024

Im Kampf um die Hindernis-Medaillen gibt es einen schweren Sturz. Die Zuschauer spenden dem Weltrekordler aufmunternden Beifall. Der andere Top-Favorit gewinnt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schrecksekunde in Paris beim Olympia-Final über 3000 Meter Hindernis: Lamecha Girma bleibt nach einem Sturz regungslos liegen.

Nach minutenlanger Behandlung auf der Rennbahn wird der Äthiopier aus dem Stadion gebracht. Mittlerweile gab es Entwarnung.

Der Sieg geht an Soufiane El Bakkali aus Marokko. Mehr anzeigen

Das olympische Finale über 3000 Meter Hindernis ist von einem schweren Sturz überschattet worden. Mitfavorit Lamecha Girma aus Äthiopien stürzte am drittletzten Hindernis rund 200 Meter vor dem Ziel und blieb danach bewegungslos am Boden liegen. Der 23-Jährige war in vollem Tempo mit dem hinteren Bein hängen geblieben und vornüber auf die Bahn geknallt.

Gestikulierend rannten Helfer herbei und kümmerten sich um den Weltrekordhalter. Nach einigen Minuten Behandlungszeit wurde er unter aufmunterndem Jubel der Zuschauer aus dem Stade de France gebracht. An Girmas Hals war eine Halskrause zu sehen. Nach Informationen der französischen Sportzeitung «L'Equipe», die sich auf das äthiopische Team berief, war Girma bei Bewusstsein und konnte sprechen.

Bange Sekunden und Minuten um Lamecha Girma nach seinem Sturz. imago

Marokkaner gewinnt

Während Girma am Boden lag, lieferten sich die Konkurrenten ein packendes Finish. Gold ging an Soufiane El Bakkali. Der Marokkaner siegte in 8:06,05 Minuten vor dem überraschend forschen Amerikaner Kenneth Rooks, der 36 Hundertstelsekunden langsamer war. Dritter wurde Abraham Kibiwot aus Kenia.

Die Gedanken waren bei allen Beteiligten aber bei Girma. In der Nacht auf Donnerstag macht im Netz ein Foto die Runde, welches den Äthiopier im lächelnd Krankenhaus zeigt. Laut seinem Trainer gehe es Girma den Umständen entsprechend gut.

Happy to hear Lamecha Girma 🇪🇹 has regained consciousness after the painful fall in 3000m Steeplechase final in Paris Olympic Games👇🏾



Photo Courtesy#Paris2024Olympics #ParisOlympics #kenya #Ethiopia #olympics2024 #Paris2024 pic.twitter.com/6SYITqIPvd — Kenya One Sports 🇰🇪 (@TonnyKe11) August 8, 2024

