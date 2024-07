Simon Ehammer liebäugelte noch im Winterhalbjahr mit einem Doppelstart an den Sommerspielen. Doch im Verlauf des Frühlings hat sich der WM-Dritte im Weitsprung und EM-Zweite im Zehnkampf festgelegt, beim Saison-Highlight nur auf eine Disziplin setzen zu wollen.

Wie schon an den letzten beiden Weltmeisterschaften tritt der 24-Jährige in Paris nur im Weitsprung an.