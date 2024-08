Vater von Olympiasiegerin wird in Paris festgenommen

Hier freut sich Barbara Matic über den Gewinn der Goldmedaille. Imago

Die kroatische Judoka Barbara Matic gewinnt Gold bei Olympia. Am Tag nach dem Triumph wird ihr Vater in Polizeigewahrsam genommen – er soll während des Wettkampfs eine ehrenamtliche Helferin sexuell belästigt haben.

pat Patrick Lämmle

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Kroatin Barbara Matic gewinnt im Judo die Goldmedaille.

Während seine Tochter den Einzug ins Halbfinale klarmachte, soll der Vater eine ehrenamtliche Helferin gegen deren Willen geküsst haben.

Am Tag nach dem vermeintlichen Skandal wurde der Vater in Polizeigewahrsam genommen. Mehr anzeigen

Judoka Barbara Matic gewinnt am Mittwoch Gold in der Gewichtsklasse unter 70 kg. Tags darauf wird ihr Vater in Polizeigewahrsam genommen. Er wird verdächtigt, eine ehrenamtliche Helferin sexuell belästigt zu haben. Die junge Frau, die für die Platzierung der Zuschauer zuständig war, erstattete Anzeige, wie die französische Justiz am Freitag bestätigt.

Die 24-Jährige habe der Polizei gemeldet, dass sie von Matics Vater gewaltsam geküsst worden sei, nachdem seine Tochter den Halbfinal-Einzug klarmachte. Sie habe erfolglos versucht, Matics Vater zurückzudrängen. Eine Zeugin bestätigte der Polizei offenbar den Vorfall und sprach davon, dass die Helferin sprachlos und bleich gewesen sei.

Die Tochter hat sich bislang nicht zum Vorfall geäussert.