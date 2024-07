Surfer Gabriel Medina liefert den Fotografen attraktive Posen – aber es geht noch spektakulärer als auf diesem Bild. KEYSTONE

Der brasilianische Surfer Gabriel Medina wurde an den Olympischen Spielen in unglaublicher Pose fotografiert. So ist es entstanden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Surfer Gabriel Medina ist an den Olympischen Spielen in ikonischer Pose fotografiert worden.

Der Brasilianer scheint zusammen mit seinem Surfbrett durch die Luft zu schweben.

Die entscheidenden Surf-Wettbewerbe, die im Pazifik auf Tahiti ausgetragen werden, finden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch statt. Mehr anzeigen

Surfen ist nach Tokio 2020 zum zweiten Mal an Olympischen Spielen vertreten. Bei den Spielen in Paris findet der Wettbewerb auf Tahiti im Südpazifik statt. Tahiti gehört zum französischen Überseegebiet Französisch-Polynesien und liegt über 15'000 Kilometer von Paris entfernt.

Doch Tahiti ist bekannt dafür, ein Paradies für Surfer zu sein. Am Montag fand für die Surfer die dritte Runde der Qualifikation statt. Der Brasilianer Gabriel Medina konnte dabei überzeugen – er erreichte mit einer Punktzahl von 9,9 das beste Ergebnis, welches bisher bei Olympia erzielt wurde.

Doch der Brasilianer wird nicht nur wegen seines hervorragenden Runs in Erinnerung bleiben. Denn Medina beendete seinen Versuch mit einem Sprung, bei dem er den Arm und Zeigefinger in die Luft streckte. Hinter ihm schwebte auch sein Surfbrett scheinbar in der Luft.

🦸‍♂️ 𝗜𝗟 𝗡𝗘 𝗟𝗨𝗜 𝗠𝗔𝗡𝗤𝗨𝗘 𝗣𝗟𝗨𝗦 𝗤𝗨𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗔𝗣𝗘 !



Gabriel Medina vole au-dessus des vagues à Tahiti !



Suivez les Jeux de #Paris2024 en intégralité sur Eurosport via Max pic.twitter.com/9B0lafrNV7 — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 30, 2024

Genau in diesem Moment drückte Fotograf Jérôme Brouillet ab. Er erwischte Medina im perfekten Augenblick. So wirkt es, als schwebe der Brasilianer zusammen mit seinem Surfbrett in der Luft. Das ikonische Foto postete Medina auf Instagram und schrieb dazu den Bibelvers: «Tudo posso naquele que me fortalece» – «Ich kann alles tun durch den, der mich stärkt».

Ernst wird es an den Olympischen Spielen für Medina ab Dienstagabend. Ab 19 Uhr stehen die Viertelfinals an, das Halbfinale ist auf 23:48 Uhr angesetzt und das Finale steht dann um 03:34 Uhr an. Wer die Entscheidung also live verfolgen möchte, hat eine lange Nacht vor sich. Tahiti hat zur mitteleuropäischen Sommerzeit eine Zeitverschiebung von exakt 12 Stunden.

