Josko Gvardiol wechselt vom deutschen Cupsieger Leipzig zu Manchester City. Der 21-jährige Innenverteidiger unterschreibt beim englischen Meister einen Fünfjahresvertrag.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge überweist der Triple-Sieger 90 Millionen Euro an den Bundesligisten. So viel wurde noch nie für einen Verteidiger bezahlt. Bislang war Harry Maguire der teuerste Verteidiger der Welt. Manchester United zahlte 2019 87 Millionen Euro für seine Dienste an Leicester City.

Im Team von Trainer Pep Guardiola wird sich der Kroate Gvardiol mit dem Schweizer Nationalspieler Manuel Akanji um einen Platz in der Innenverteidigung duellieren.

