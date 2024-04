Burnley gelingt der wichtige fünfte Saisonsieg Keystone

Für Burnley ist nach dem fünften Saisonsieg der Verbleib in der Premier League wieder etwas realistischer. Beim 4:1 auswärts gegen Schlusslicht Sheffield United kommt Amdouni zu einem Kurzeinsatz.

SDA

Amdouni spielt seit einigen Wochen in Burnley nur noch eine Nebenrolle. In den letzten vier Partien kam der Schweizer Nationalspieler nur noch elf Minuten zum Einsatz. Mehrheitlich von der Bank aus sah der ehemalige Basler wie sein Team sich recht erfolgreich gegen den Abstieg wehrt. Seit Mitte März gab es in sieben Spielen zehn Punkte – fast so viele wie in den vorangegangenen 27 Partien.

In Sheffield sorgten Jacob Brunn Larsen, Lorenz Assignon, Lyle Foster und Johann Berg Gudmundsson für den deutlichen Erfolg des von Vincent Kompany trainierten Burnley FC.

sda